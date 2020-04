Pierwsze komunie 2020 r. – parafie przekładają terminy

Najnowsze zarządzenie abpa Tadeusza Wojdy dopuszcza organizowanie Pierwszej Komunii Świętej indywidualnie lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Decyzję w tej sprawie podejmuje miejscowy proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci, uwzględniając aktualne zarządzenia organów państwowych. Niektóre parafie już podjęły decyzję.



- Są parafie, które organizują tę uroczystość „kameralnie” np. parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Tam rodzice mogą wybrać termin i godzinę Mszy Świętej, na której ich dziecko przystąpi do Pierwszej Komunii - mówi ks. dr Andrzej Dębski, rzecznik Archidiecezji Białostockiej.

Ilość osób uczestniczących w uroczystości uzależniona jest (zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami) od powierzchni świątyni. W kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego na jednej mszy św. niedzielnej może przystąpić do sakramentu maksymalnie pięcioro dzieci i może być obecnych 10 osób z rodziny, zaś w dni powszednie jedno dziecko i do 50 osób z rodziny. Wybór terminu należy do rodziców. Rezerwacji terminu można dokonać poprzez formularz internetowy na stronie parafii.

- Kilka parafii przełożyło tę uroczystość na wrzesień, jest to kwestia umowy między proboszczem a rodzicami - informuje ks. Andrzej Dębski.



Tak jest m.in. w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku. Uroczystość została przeniesiona na 20 września br., ale pod warunkiem, że dzieci do tego czasu powrócą do szkół.

W części parafii ustalenia co do terminu tegorocznej Pierwszej Komunii jeszcze trwają.

Zgodnie z zarządzeniem abp Tadeusza Wojdy, decyzja o tym kiedy w poszczególnych parafiach dzieci przystąpią do sakramentu należy tylko i wyłącznie do proboszcza i rodziców.

Aneta Kursa