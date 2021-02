Otwarte hotele, kina i teatry. Rząd luzuje obostrzenia

Określając obecną sytuację epidemiologiczną jako "kruchą stabilizację", premier zapowiedział otwarcie instytucji kultury, tj. teatrów, oper, kin. Zostaną one udostępnione dla wszystkich od 12 lutego. W tym samym terminie otwarte zostaną miejsca noclegowe oraz hotele, a także miejsca do uprawiania sportu na świeżym powietrzu, w tym boiska, stoki narciarskie. Otwarte będą też baseny. Jak podkreślił premier Morawiecki, wszystkie te miejsca będą musiały funkcjonować z zachowaniem reżimu sanitarnego, a możliwe obłożenie miejsc może wynieść maksymalnie 50 proc.

- Każdy tego typu krok to mały kroczek powrotu do normalności i chciałbym, żebyśmy dostąpili tego wszyscy. Niczego nie możemy być pewni. Jeśli zachowamy dyscyplinę i utrzymamy rytm dwutygodniowy otwierania gospodarki, to myślę, że dalsze takie etapy są przed nami - podkreślił premier.