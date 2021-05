Otwarcie nowo wybudowanego mostu w Jagłowie

To bardzo potrzebna inwestycja – zapewniali zgromadzeni na otwarciu okoliczni mieszkańcy i wójt gminy. Most w Jagłowie stanowi jedyną drogę dojazdową do miejscowości. Poprzedni – o nośności 8 ton, mimo bieżących remontów, stanowił zagrożenie dla korzystających z niego osób.

Wykonanie nowego obiektu o nośności 50 ton, wraz z remontem 1,5 km dróg dojazdowych kosztował 7,5 mln zł. Tę niebagatelną kwotę w połowie pokryły samorządy województwa, powiatu i gminy.

- Ten most to przykład tego jak samorząd województwa przyczynia się do rozwoju naszego regionu, o rozwój którego chcemy i mamy obowiązek dbać, służyć mu i być za niego odpowiedzialnymi – mówiła na uroczystości Wiesława Burnos. - Taki wspólny wysiłek, to nowa jakość, która pojawiła się w samorządzie, rządzie i dowodzi, że razem możemy więcej.

Drugą część kosztów inwestycji pokryto z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych.

- Gdyby nie te środki rządowe to takie inwestycja jak ta, budowa mostów, wspaniałych dróg w naszych małych lokalnych ojczyznach, nie byłaby tak naprawdę możliwa - mówił Paweł Wnukowski, radny wojewódzki.

W otwarciu mostu w Jagłowie wziął udział poseł Jarosław Zieliński, wojewoda Bohdan Paszkowski, lokalni samorządowcy oraz okoliczni mieszkańcy.

Małgorzata Sawicka

fot.: Krzysztof Bochenko/UMWP