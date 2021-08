Otwarcie kolejnego odcinka drogi Via Baltica

Oddany do użytku odcinek połączono z istniejącą już drogą ekspresową S61 i wprowadzono stałą organizację ruchu pomiędzy Stawiskami a Szczuczynem.

- Każdy nowy fragment drogi to nowe możliwości. To możliwości przyciągania przedsiębiorców, możliwości rozwojowe dla danego regionu – powiedział premier, Mateusz Morawiecki

Morawiecki podkreślił, że to największy w historii Polski program budowy dróg na ponad 290 mln zł.

Trasa S61 wykonana została z nawierzchni betonowej, którą przystosowaną do najcięższego ruchu. Wybudowano także po dwa miejsca obsługi podróżnych (Górki Zachód i Wschód pomiędzy Kolnem a Stawiskami oraz Zabiele Wschód i Zachód pomiędzy Stawiskami i Szczuczynem).

Realizowana droga ekspresowej S61 jest jedną ze strategicznych inwestycji drogowych - znajduje się bowiem w Transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (od ang. Trans-European Transport Network). Fragment S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna to projekt drogowy wart przeszło 3 mld zł z dofinansowaniem unijnym na poziomie 1,63 mld zł.

Via Baltica to międzynarodowy korytarza transportowy łączący kraje bałtyckie z zachodnią Europą. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Łącznie Via Baltica ma liczyć 311 km.

Na odcinku Stawiski - Szczuczyn samochody jeżdżą już od kilku tygodni. Dotychczas obowiązywała tylko tymczasowa organizacja ruchu. Krótko po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, drogowcy przystąpili do organizacji ruchu na odcinku od węzła Kolno do Stawisk.

W wydarzeniu uczestniczył także Andrzej Adamczyk - minister infrastruktury, Rafał Webner - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, posłowie, senatorowie, Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski oraz przedstawiciele władz lokalnych.

źródło: gov.pl

oprac.: Paulina Dulewicz

red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

fot.: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku