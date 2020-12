Ostatnia tegoroczna przysięga podlaskich Terytorialsów

Podkreślił także swoje zadowolenie z faktu, że obywatele tak licznie chcą poświęcić swój czas oraz siły dla Ojczyzny i społeczeństwa. Jak zaznaczył „jest to niezwykle ważna i godna pochwały postawa”.

- Słowa przysięgi którą zaraz złożycie zobowiązują was do odpowiedzialności za skarb, który naród oddaje wam pod opiekę. Skarbem tym jest wolność i niepodległość Polski. Niech wasi oficerowie będa dla was przykładem sumiennej pracy i motywacji do rozwoju - zwrócił się do Terytorialsów pułkownik Sławomir Kocanowski.