OSP w Jacowlanach ma nowy wóz strażacki

Nowy samochód w jacowlańskiej remizie to MAN TGM 18.320 o wartości ponad 860 tys. zł. Jego zakup został dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego kwotą 70 tys. zł. Jest to wysokiej klasy pojazd, dzięki któremu strażacy będą mogli sprawniej dotrzeć na miejsca zdarzeń wymagających szybkiej interwencji. Podkreślał to marszałek Artur Kosicki w liście odczytanym podczas uroczystości przez dyrektora Sutkowskiego.

„Jest mi niezmiernie miło, że jako Zarząd Województwa Podlaskiego, przyznając poszczególnym jednostkom OSP środki z naszego budżetu, mogliśmy przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców regionu. To dowód na realizację w praktyce, deklarowanych przez obecne władze samorządowe działań na rzecz dobra wspólnego. Niech ten nowy pojazd udanie służy w Waszej odpowiedzialnej i ofiarnej misji niesienia pomocy wszystkim jej potrzebującym” – pisał marszałek.

Do mieszkańców gminy Sidra i druhów OSP Jacowlany zwrócił się Jan Hrynkiewicz, Wójt Gminy Sidra.

- Drodzy strażacy, życzę wam, aby ten samochód służył w wypełnianiu waszych zadań i powinności, które sami na siebie nałożyliście w ochronie mienia i zdrowia lub niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach – mówił wójt. – Natomiast nam, mieszkańcom, życzę żeby użycia tego samochodu w celach ratowniczych było jak najmniej, natomiast jak najwięcej w ćwiczeniach i innych uroczystościach - dodał.

Starszy brygadier Andrzej Jabłoński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku gratulował nabycia pojazdu.

- Niech samochód służy wam jak najlepiej i niech zawsze będzie tyle samo powrotów, ile wyjazdów do zdarzeń – mówił.

Podczas uroczystości wóz strażacki poświęcili: ks. Wojciech Tekielak, proboszcz parafii katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Sokolanach i ks. Piotr Hanczaruk, proboszcz parafii prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie.

Osoby i instytucje, które przyczyniły się do zakupu nowego wozu zostały uhonorowane pamiątkowymi grawertonami. Znalazł się wśród nich Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

W niedzielnych uroczystościach uczestniczyli także: Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej, podlascy parlamentarzyści: Mieczysław Kazimierz Baszko i Jarosław Zieliński, Piotr Rećko, Starosta Powiatu Sokólskiego, przedstawiciele służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.





tekst: Władysław Tokarski

fot.: Anna Augustynowicz