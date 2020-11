„Onkopoduszki” uszyte przez więźniów trafiły do UDSK

W środę przed południem 30 poduszeczek w baśniowych poszewkach trafiło do dzieci chorych onkologicznie. Samo szycie zajęło siedmiu skazanym około 5 dni. Zbiórka środków i przygotowanie logistyczne akcji przez funkcjonariuszy trwało około trzech tygodni. W więziennej szwalni, gdzie na co dzień skazani szyją maski ochronne, trwał równolegle program readaptacji społecznej. Skazanych chętnych do udziału w akcji szycia poduszek dzieciom było dużo więcej niż wolnych maszyn, trzeba było wprowadzić system rotacyjny. Wielu skazanych bardzo chciało zaangażować się w to przedsięwzięcie, mieć w nim swój udział. Dla nas, funkcjonariuszy SW, taka postawa to dobry prognostyk na przyszłość. Zależy nam, aby człowiek odbywający karę pozbawienia wolności nie marnował swojego czasu za kratami. Chęć dania czegoś bezinteresownie, pomoc drugiemu człowiekowi, uwrażliwianie na krzywdę to bardzo ważne elementy w pracy ze skazanymi.

Przy okazji transportu poduszek, funkcjonariusze z ZK w Grądach Woniecko przekazali białostockiej fundacji „Naszpikowani” zebrane w jednostce plastikowe nakrętki oraz rękodzieło wykonane przez skazanych na zajęciach resocjalizacyjnych.

Wszystkie siedem jednostek penitencjarnych okręgu białostockiego Służby Więziennej posiada na swoim terenie pomieszczenia do szycia. Szwalnie uruchomione zostały wiosną br. aby skazani szyli maski i inny sprzęt ochronny. W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej „Ministerstwo Sprawiedliwości Pomaga” podlaskie więzienia wyprodukowały już kilkadziesiąt tysięcy masek ochronnych, z których duża część została przekazana podmiotom zewnętrznym proszącym o taką pomoc.

źródło: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa