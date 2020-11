Olimpijka z Pjongczang dołącza do Terytorialsów

Od 17 października Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Zawieszone zostały szkolenia rotacyjne i zintegrowane, ale nadal prowadzony jest nabór do formacji.

Szer. Magdalena Warakomska jest jedną z dwunastu kobiet, które rozpoczęły - piąte w tym roku - szkolenie podstawowe. Łyżwiarstwo szybkie trenuje od 15 lat.

- Uprawiam short track. Jest to szybka jazda na krótkim torze. Trenowałam w kadrze narodowej. Moim największym osiągnięciem był start na trzech dystansach podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 w Pjongczang - mówi szer. Magdalena Warakomska. Na pytanie o to, co ją skłoniło do wstąpienia w szeregi Terytorialsów, odpowiada: Wcześniej nie miałam takiej szansy. Całe życie spędziłam uprawiając sport. Teraz mam trochę więcej czasu. Bardzo chciałabym pomagać naszej Ojczyźnie, moje dodatkowe ręce się przydadzą szczególnie teraz podczas pandemii. Stawiam sobie bardzo wysokie progi jako sportowiec. Moja rodzina bardzo mnie wspiera i mówi, że dam radę. I dodaje z uśmiechem: Bo kto, jak nie ja? - powiedziała szer. Magdalena Warakomska.