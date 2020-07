Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Jak co roku w tym dniu Policja apeluje do kierowców o rozsądne i bezpieczne korzystanie z drogi. Funkcjonariusze przypominają o odpowiedzialnym zachowaniu kierowców podczas jazdy przejawiającym się w przestrzeganiu dozwolonych limitów prędkości, zapinaniu pasów bezpieczeństwa, dbaniu o stan techniczny pojazdu, oraz planowaniu przerw w czasie wielogodzinnych podróży.

Apele Policji nie są bezzasadne. W 2019 r. na polskich drogach miało miejsce 30 288 wypadków, w których poniosło śmierć 2909 osób. Natomiast rannych zostało 35 477 osób z czego 10 633 odniosło ciężkie obrażenia. Mimo, że liczba wypadków, ofiar oraz rannych w ciągu ostatnich dwóch lat spadła, to liczba kolizji drogowych niestety rośnie. W porównaniu do 2017 r., w którym zgłoszono policji 436 469 kolizji, liczba ta zwiększyła się o 18 985 (+4,3%). Z kolei w porównaniu do 2018 r., w którym zgłoszono 436 414 kolizji, liczba wzrosła o 19 040 (+4,4%).

Z aktualizowanej na bieżąco Mapy Wypadków Drogowych publikowanej na stronie internetowej polskiej Policji (link do strony) wynika, że w obecnym sezonie wakacyjnym odnotowano 174 wypadki, z czego 25 stanowią śmiertelne.

Dzień Bezpiecznego Kierowcy jest świętem ogólnopolskim. Na problem zwrócono również uwagę w międzynarodowych gremiach. Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło zaapelować o bezpieczeństwo kierowców na drogach. W 2005 r. ustanowiło pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa na Drodze (rezolucja 60/5), skierowany głównie do młodych użytkowników dróg, zwłaszcza do młodych kierowców.

Tą samą rezolucją Zgromadzenie proklamowało Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, obchodzony corocznie w trzecią niedzielę listopada.

Cezary Rutkowski