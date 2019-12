Od niedzieli zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów POLREGIO w Podlaskiem

Najważniejszą zmianą we wchodzącym w życie w najbliższą niedzielę, 15 grudnia br., rozkładzie jazdy pociągów POLREGIO, będzie udostępnienie pasażerom trzech nowych przystanków kolejowych. Są one położone na trasie biegnącej z Białegostoku do Czeremchy: Białystok Nowe Miasto, Hryniewicze i Orzechowicze. Część zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego o zwiększeniu dofinansowania w roku 2020 do regionalnych przewozów kolejowych, pozwoliła na zaplanowanie lepszej oferty przewozowej. Wielkość planowanej na rok 2020 pracy eksploatacyjnej (ilość przejechanych przez pociągi kilometrów) jest o około 100 tys. pockm większa niż w roku bieżącym.

Województwo podlaskie zleciło na 2020 rok obsługę 74 pociągów krajowych, czyli o cztery więcej niż kursuje obecnie. W nowym rozkładzie jazdy będą kontynuowane połączenia weekendowe na trasie Białystok – Kowno (Kaunas).

W przyszłym roku o jedną parę zwiększy się liczba kursujących pociągów na linii Białystok –Kuźnica Białostocka i na linii Białystok – Czeremcha.

10291 Białystok – Kuźnica Białostocka (odj. 13:47, przyj. 14:49)

10220 Kuźnica Białostocka – Białystok (odj. 15:04, przyj. 16:13)

10570 Białystok – Czeremcha (odj. 8:33, przyj. 9:58)

10575 Czeremcha – Białystok (odj. 10:13, przyj. 11:31)

Ponadto, kilka pociągów na trasach z Białegostoku do Szepietowa oraz do Czeremchy, będzie miało rozszerzone terminy kursowania.

10324 Białystok – Szepietowo z dni roboczych na codziennie oprócz niedziel

10309 Szepietowo - Białystok z dni roboczych na codziennie oprócz niedziel

10596 Białystok – Czeremcha z codziennie oprócz sobót na codziennie

10543 Czeremcha – Białystok z codziennie oprócz niedziel na codziennie

Natomiast zmiany w rozkładzie jazdy pociągów POLREGIO, które nastąpią od 15 grudnia 2019 r. będą dotyczyły tylko zmian w godzinach kursowania pociągów. Dlatego prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem, który jest prezentowany na wszystkich stacjach i przystankach oraz na stronach internetowych polregio.pl i portalpasazera.pl

Ponadto, informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać w kasach biletowych oraz pod numerem telefonu infolinii Przewozów Regionalnych 703 20 20 20 (czynnej całą dobę).

Zarządca infrastruktury kolejowej (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) poinformował, że w ramach rozkładu jazdy 2019/2020 będzie wprowadzonych pięć jego korekt związanych z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na liniach kolejowych.

Będą obejmowały następujące okresy: 15 XII 2019 - 14 III 2020; 15 III 2020 – 13 VI 2020; 14 VI 2020 – 29 VIII 2020; 30 VIII 2020 – 7 XI 2020; 8 XI 2020 – 12 XII 2020.

W załączeniu porównanie oferty POLREGIO 2019 i 2020.

źródło: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku

oprac.ak