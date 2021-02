Od 16.01 i 26.01 nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO

Zmiany na trasie Białystok - Szepietowo

Dnia 16 stycznia br. prace związane z modernizacją linii kolejowej na odcinku Białystok - Szepietowo wkroczą w kolejny etap, co wymusza zmiany w organizacji ruchu pociągów i funkcjonowaniu komunikacji zastępczej. Od 26 stycznia br. nastąpi kolejna zmiana rozkładu jazdy na tej trasie. Przy tym, niektóre z pociągów wrócą do godzin kursowania sprzed 16 stycznia, a inne pozostaną przy nowych, obowiązujących od 16 stycznia. Będą też pociągi, które od 26 stycznia będą kursowały według całkiem innego rozkładu jazdy. Zmienią się godziny kursowania większości pociągów, nawet do kilkudziesięciu minut.

Na przykład pociąg relacji Białystok – Łapy, który obecnie odjeżdża o godz. 7:15, od 18 do 26 stycznia (kursuje w dni robocze) wyjedzie o godz. 9:11, a od 26 stycznia o godz. 7:30. W relacji powrotnej, tj. Łapy – Białystok, odjazd pociągu o godz. 8:57, od 18 stycznia do 25 stycznia zmieni się na 10:32, a od 26 stycznia wróci do poprzedniej godziny. Pociąg jadący do Szepietowa z Białegostoku o godz. 14:51, od 16 stycznia będzie odjeżdżał o godz. 15:20 i tak już pozostanie do 13 marca br.

W komunikacji zastępczej zmian będzie mniej, zmienią się tylko rozkłady dwóch, z sześciu kursujących autobusów. Chodzi o kurs z Szepietowa do Łap (dalej kursuje pociąg), odjazd o godz. 4:15, który od 16 do 25 stycznia będzie odjeżdżał o godz. 4:26, a od 26 stycznia wróci do godz. 4:15. Druga zmiana dotyczy również kursu łączonego z pociągiem, odjeżdżającym obecnie z Białegostoku o godz. 19:53 i autobusu z Łap o godz. 20:30. Od 16 do 25 stycznia pociąg wyjedzie z Białegostoku o godz. 21:45, a autobus z Łap o godz. 22:22. Od 26 stycznia nastąpi powrót do poprzednich godzin.

W związku z tak skomplikowanymi zmianami w kursowaniu pociągów i autobusów komunikacji zastępczej, POLREGIO prosi o sprawdzanie rozkładów jazdy na konkretny dzień podróży.

Nie ulegają zmianie lokalizacje miejsc zatrzymań autobusowej komunikacji zastępczej.

Nie zmieniają się również zasady honorowania biletów miesięcznych POLREGIO w pociągach spółki PKP Intercity.

Regionalna spółka kolejowa przypomina, że przejazd w autobusach, oznakowanych logo spółki, odbywa się na podstawie biletów kolejowych i także z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa. W autobusach nie ma możliwości przewozu rowerów i wózków.

Zmiany na pozostałych trasach

Na pozostałych trasach w naszym regionie zmienią się godziny kursowania niektórych pociągów POLREGIO. Na przykład pociąg na trasie Białystok - Hajnówka, wyjeżdżający o godz. 5:28, od 18 stycznia 2021 r. będzie odjeżdżał o godz. 5:37, a od 26 stycznia o godz. 5:21. Pociąg z Białegostoku do Ełku, który wyrusza teraz o godz. 10:55, będzie odjeżdżał o 11:05. Od 26 stycznia br. zmieni się czas odjazdu porannego pociągu z Czeremchy do Białegostoku z godz. 4:48 na 4:43, a więc będzie odjeżdżał 5 minut wcześniej. Na trasie Hajnówka – Siedlce pociąg odjeżdżający ze stacji początkowej o godzinie 10:45, od 26 stycznia wyjedzie o godzinie 10:50, tj. 5 minut później.

POLREGIO prosi o zapoznanie się z rozkładem jazdy dostępnym w gablotach na stacjach i przystankach osobowych. Informacje można uzyskać w kasach biletowych, pod numerem telefonu infolinii POLREGIO 703 20 20 20 (czynnej całą dobę) oraz w wyszukiwarce internetowej m.in. na stronach internetowych: polregio.pl i portalpasazera.pl

źródło: POLREGIO

oprac. Cezary Rutkowski

Fot.: Mateusz Duchnowski