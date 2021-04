Od 1 maja pociągi z Białegostoku do Walił codziennie

Od 1 maja wracają bezpośrednie pociągi z Białegostoku do Walił. W tym roku kursy będą odbywały się nie tylko w weekendy, a codziennie. To dzięki wsparciu samorządu województwa w kwocie niemal 400 tys. zł. Ostatni raz mieszkańcy miejscowości po drodze do gminy Gródek taką możliwość mieli 21 lat temu.