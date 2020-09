Obradowała Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach przez WORD-y w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Głos zabrali dyrektorzy placówek - Przemysław Sarosiek z Białegostoku, Mirosław Oliferuk z Łomży i Grzegorz Wilczyński z Suwałk.

Edukacja od najmłodszych lat

Podejmowano m.in. przedsięwzięcia edukacyjne skierowane do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Przeprowadzano pogadanki, spotkania, przedszkolakom przekazywano kamizelki odblaskowe.

Wicemarszałek Olbryś podkreślał, że edukacja najmłodszych w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze jest bardzo ważna.





- Dzieci, zwłaszcza te przedszkolaki nie tylko cieszą się z tych kamizelek, ale też nabierają nawyków bezpiecznych zachowań jako piesi, to będzie procentować w przyszłości – mówił Marek Olbryś.

Przypomniał również o wsparciu udzielanym przez samorząd województwa na rzecz bezpieczeństwa.



- Przekazaliśmy 160 tys. zł dofinansowania Komendzie Wojewódzkiej Policji na radiowozy, kwota 2,5 mln zł trafiła do OSP, m.in. na samochody, które przecież wykorzystywane są też do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych – wymieniał Marek Olbryś.



Dodał, że zarząd województwa podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 80 tys. zł samochodu dla policji w Zambrowie. Projekt trafi teraz pod obrady sejmiku województwa.

Stan prac na podlaskich drogach

Wojciech Borzuchowski, dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA przekazał informacje dotyczące prac na S61 (Via Baltica) i S19 ( Via Carpatia).

Jak podkreślał, najsprawniej realizowane odcinki inwestycji to Podborze - Śniadowo i pierwsza część obwodnicy Łomży.

Podlaska część Via Baltiki przebiega od Podborza k. Ostrowi Mazowieckiej przez województwo podlaskie do granicy z Litwą. Trasa prowadzi do krajów nadbałtyckich.

Dyrektor Borzuchowski informował też o pracach przy realizacji trasy S-19, która stanowi część międzynarodowego szlaku Via Carpatia. I jak mówił, dla tej inwestycji bieżący rok, to czas przetargów:

- W 2020 r. ogłosiliśmy ich osiem, przed nami jeszcze dwa.



Droga ekspresowa S19 przebiegać będzie od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej, przez bliskie sąsiedztwo Białegostoku i dalej na południe przez Lublin aż do granicy ze Słowacją w Barwinku. W większości jest fragmentem szlaku Via Carpatia.

Podczas spotkania podsumowano też działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego i zaprezentowano dane dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa podlaskiego (prezentacja w załączeniu).

Kolejne spotkanie WRBRD zaplanowano na grudzień br.





Aneta Kursa

fot. Cezary Rutkowski