Obradowała Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

- Dziękuję za rok 2020. To był czas, ze względu na panującą pandemię, bardzo trudny – mówił wicemarszałek Olbryś - Trudny zwłaszcza dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w ich działalności, a tym samym w finansach. Tym bardziej dziękuję, że bez dużych strat, aczkolwiek one są, dzięki dobrej pracy wykonaliście ten rok w sposób prawidłowy. Dziękuję też za zaangażowanie wszystkim służbom mundurowym, strażakom państwowej i ochotniczej straży pożarnej, a także Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Marek Olbryś podkreślał, że jednym z priorytetów samorządu województwa podlaskiego jest bezpieczeństwo drogowe w naszym regionie.



- Wspieramy nie tylko dobrym słowem czy radą, ale też materialnie - w tym roku przeznaczyliśmy 160 tys. zł na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Podlaskiej Policji.



Poinformował też, że w ramach współfinansowanego przez samorząd województwa Funduszu Wsparcia Policji, Komenda Powiatowa Policji (KPP) w Zambrowie otrzyma nieoznakowany radiowóz pościgowy. Ponadto, na początku przyszłego roku planowany jest zakup tego typu samochodów do KPP w Łomży.

Marek Olbryś przypomniał, że samorząd województwa przeznacza rekordowe środki na wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W tym roku było to ponad 3,1 mln zł.

Rok 2020 – mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych, mniej rannych

Jak informował Naczelnik Wydziału Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Młodszy Inspektor Wojciech Chmielewski, w ciągu ostatnich 11 miesięcy na terenie województwa podlaskiego odnotowano znaczny spadek wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych.

Złożyło się na to wiele czynników.



- To jest spowodowane ograniczeniami mniejsza mobilność kierowców i pieszych, ale też pracą policjantów, i coraz lepszym stanem dróg w województwie i większą świadomością i odpowiedzialnością użytkowników dróg – mówił.



Od stycznia do października 2020 r. na terenie województwa doszło do 354 wypadków drogowych – o 146 mniej niż w tym samym czasie w roku 2019. Zginęły 64 osoby - to o 28 ofiar śmiertelnych mniej niż w 2019 r. W wypadkach 364 osoby zostały ranne – o 166 mniej niż w 2019 r. Odnotowano też znacznie mniej kolizji.

Jak wynika z danych Podlaskiej Policji, najczęstszą przyczyną wypadków są m.in. nadmierna prędkość (27 proc.), nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (ponad 23 proc.), nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych (13 proc.) i jazda na „podwójnym gazie” ( prawie 12 proc.).

W regionie poprawia się stan dróg



Choć do zmniejszenia liczby wypadków w dużym stopniu przyczyniły się obostrzenia związane z epidemią - ruch samochodowy i pieszy był przez znaczną część roku mocno ograniczony, to wpływ na poprawę statystyk ma też coraz lepsza jakość podlaskich dróg.

W mijającym roku przy wsparciu rządowym, funduszy unijnych i pieniędzy z budżetu województwa realizowano osiem projektów drogowych. To m.in. Dąbrowa Białostocka - Sokółka, Ciechanowiec -Ostrożany, Zabłudów – Nowosady czy Lipsk – Granica Państwa.

Oddano do użytku blisko 80 km rozbudowanych i wybudowanych odcinków dróg wojewódzkich.

Wicemarszałek informował, że w ostatnich latach samorząd województwa na ich remonty i budowę wydaje ok. 50 mln zł rocznie.

Edukacja i szkolenia dla poprawy bezpieczeństwa

Podczas posiedzenia przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD) w Białymstoku, Łomży i Suwałkach przekazali informacje o działaniach w mijającym roku i planach na rok 2021.

To przede wszystkim współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców, policją i szkołami. W przyszłym roku planowany jest szereg spotkań i wydarzeń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia dla dorosłych.

Wicemarszałek Olbryś zaapelował do WORD-ów o większą współpracę z placówkami wsparcia i leczenia osób uzależnionych. Jak wyjaśniał, to konieczne w związku ze stale rosnącymi przypadkami odbierania prawa jazdy kierowcom pod wpływem alkoholu czy narkotyków.

Jednym z punktów posiedzenia była też informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (WITD) o działalności za okres styczeń – listopad 2020 r.

Inspektorzy WITD w tym okresie m.in. skontrolowali blisko 8 tys. ciężarówek, z czego ponad 80 proc. to samochody zagraniczne. Stwierdzono 809 naruszeń przepisów, Nałożono kary o łącznej wartości ponad 2 mln zł, z czego 1,8 mln zł to mandaty wystawione przewoźnikom zagranicznym.

To było ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.



Podstawowym celem pracy WRBD jest realizacja przyjętego programu, który zakłada znaczące obniżenie ofiar śmiertelnych na podlaskich drogach.

Aneta Kursa

fot. Marcin Nawrocki