Obie nitki obwodnicy Szczuczyna otwarte dla kierowców

6,6 km – taką długość ma oddany do użytku odcinek drogi;

2015 r. – w tym roku została zbudowana pierwsza nitka obwodnicy Szczuczyna;

224 km – liczyć będzie cała droga ekspresowa S61.

- Obwodnica ta jest bardzo ważną częścią trasy Via Baltica, która połączy nasz kraj z krajami bałtyckimi. Ta inwestycja to szansa na jeszcze szybszy rozwój naszego regionu, ale też dowód na to, że dla rządu Zjednoczonej Prawicy nie ma Polski A i Polski B. Jest jedna wspólna Polska - mówił marszałek Kosicki.

Wicemarszałek Olbryś dodał z kolei, że to inwestycja potrzebna województwu podlaskiemu i oczekiwana od wielu lat.

- To druga największa komunikacyjna nitka w naszym województwie, która odciąży drogę ekspresową S8 – zaznaczył Marek Olbryś, wyrażając nadzieję, że w perspektywie 3 lat polski odcinek drogi Via Baltica będzie w całości przejezdny dla kierowców i skomunikuje nasz region z całą Polską.

Realizację inwestycji sfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, rozpoczęto w maju 2017 r. Planowemu oddaniu jej do użytku nie stanęła na przeszkodzie, co podkreślił Rafał Weber, wiceminister Infrastruktury, także epidemia koronawirusa.

- Wszelkie państwowe projekty infrastrukturalne nie są zakłócane i w dalszym stopniu pozostają w realizacji – zapewniał przedstawiciel rządu dodając, że Polska jest na 5. miejscu pod względem liczebności dróg ekspresowych w całej Europie.

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna kosztowała 75 mln zł. Jest przystosowana do najcięższego ruchu.

- Nawierzchnia prawostronnej jezdni jest wykonana w technologii bitumicznej, zaś lewostronna jest zrobiona z betonu wałowanego. Trzeba zaznaczyć, że poprzednia jezdnia budowana była 5 lat temu. Będziemy obserwować jak będą zachowywać się nawierzchnie – zdradzał techniczne szczegóły Wojciech Borzuchowski, dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Wybudowany odcinek trasy to trzeci z 13 oddany do użytku odcinek drogi ekspresowej S61, której całkowity koszt budowy sięgnie 6 mld zł. Na realizację dalszej części budowy odcinka S61 na trasie od Szczuczyna do granicy polsko-litewskiej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pozyskało 30 mln euro w ramach programu „Łącząc Europę”, który jest realizowany bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Krótko po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, drogowcy przystąpili do organizacji ruchu już na dwóch jezdniach tego odcinka trasy S61.

Piątkowe wydarzenie miało ze względu na panującą epidemię nieco inny charakter. Nie było tradycyjnego przecięcia wstęgi. Jednak satysfakcja z kolejnej zrealizowanej inwestycji pozostała ta sama. Z przedstawicielami rządu i samorządu podlaskiego dzielili ją podlascy parlamentarzyści oraz lokalni samorządowcy.

Cezary Rutkowski, Małgorzata Sawicka

fot. Małgorzata Sawicka