Obchody Dnia Flagi Państwowej

Dzień flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. Głównym celem obchodów jest propagowanie wiedzy o polskiej historii oraz symbolach narodowych. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że święto ma kształtować polską tożsamość narodową w duchu patriotyzmu.

W tym roku białostockie uroczystości z powodu pandemii były obchodzone skromnie. Jednak charakter tego państwowego święta pozostał niezmienny.

Tomasz Szeweluk, Sekretarz Województwa Podlaskiego przypomniał jak wielką wagę w życiu społecznym ma Dzień Flagi Państwowej.

Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski zwrócił uwagę na znaczenie symboli narodowych. Podkreślił, że identyfikują one Polaków i mają swoje odniesienie w historii.

- Barwy narodowe, flaga, orzeł biały to są znaki identyfikujące naszą przynależność narodową, państwową. Z jednej strony mają charakter integrujący, z drugiej strony nas wyróżniają. Myślę, że przypadające w tym roku okrągłe rocznice, mam tu na myśli m.in. stulecie obchodów wybuchu III Powstania Śląskiego, czy również obchodzony dzisiaj dzień łączności z Polonią na świecie, dają takie odniesienie do tego jakim wysiłkiem i wokół jakich wartości, symboli dążenia narodu polskiego do wolności były okupione. Uważam, że te kwestie powinny nas jednoczyć wokół biało-czerwonych barw – tłumaczył wojewoda.

Do tegorocznych białostockich obchodów Dnia Flagi Państwowej włączyli się harcerze białostockiej chorągwi ZHP. To oni uroczyście wciągnęli biało-czerwoną flagę na maszt.

- Dla nas harcerzy jest to uroczystość wręcz obowiązkowa. Pod biało-czerwoną zawsze harcerze służyli. W końcu to jest skauting plus niepodległość, więc dla Polski służyliśmy od samego początku. Te tradycje należy kultywować, kontynuować, a w szczególności należy przekazywać młodszemu pokoleniu szacunek, który mamy do swoich barw narodowych i który powinniśmy mieć cały czas – zaznaczył Krzysztof Jakubowski, Komendant Chorągwi Białostockiej ZHP.