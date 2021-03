O bieżących wyzwaniach i dobrej współpracy

W spotkaniu z marszałkiem wzięli udział: Radosław Dobrowolski - burmistrz Supraśla, Adam Tomanek - burmistrz Zabłudowa, Adrian Łuckiewicz - burmistrz Wasilkowa, Robert Wardziński - burmistrz Choroszczy, Wojciech Cybulski - wójt Dobrzyniewa Dużego, Krzysztof Marcinowicz - wójt Juchnowca Kościelnego, Jacek Chrulski - burmistrz Czarnej Białostockiej, Krzysztof Gołaszewski - burmistrz Łap oraz Grzegorz Jakuć - wójt Turośni Kościelnej. Podczas rozmów obecny był Robert Jabłoński, dyrektor Gabinetu Marszałka.

– Takie spotkania robocze samorządowców są bardzo ważne i potrzebne. Możemy szczerze opowiedzieć o potrzebach mieszkańców podlaskich gmin, oczekiwaniach oraz wyzwaniach, które przed nami stoją – podkreślił marszałek Artur Kosicki. – Każdy z nas odpowiada przed mieszkańcami i chciałby, aby odczuli oni jak największą poprawę jakości życia na co dzień.

Przykładów, że dobra komunikacja i współpraca przynosi efekty, jest wiele. Na przykład w lutym br. spółka PKS Nova, podlegająca samorządowi województwa, uruchomiła długo oczekiwane przez mieszkańców przewozy podmiejskie do Supraśla. Są one dostosowane do godzin przyjazdów pociągów dalekobieżnych. Przedsięwzięcie ma na celu walkę z wykluczeniem transportowym mniejszych miejscowości.

W ostatnich tygodniach zarząd województwa podpisuje z włodarzami gmin umowy na dofinansowanie z funduszy unijnych montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach domów mieszkańców. Dzięki energii z odnawialnych źródeł mniej zanieczyszczeń dostaje się do atmosfery, a mieszkańcy oszczędzają na wydatkach na energię cieplną i elektryczną.

Z kolei dzięki decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego, w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, blisko sto firm z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (czyli stolicy województwa i dziewięciu ościennych gmin) otrzymało w ubiegłym roku bon antywirusowy w kwocie do 100 tysięcy złotych. Pomoc ta wyniosła 8,3 mln złotych z funduszy unijnych.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Piotr Babulewicz