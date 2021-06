O bezpieczeństwie i inwestycjach – obradowała WRBRD

Marszałek podkreślał, że jednym z priorytetów Samorządu Województwa Podlaskiego jest bezpieczeństwo drogowe w regionie.

- Spotykamy się dziś m.in., aby przeanalizować działalność jednostek podległych urzędowi marszałkowskiemu w systemie ruch bezpieczeństwa drogowego. Zarząd województwa jak też sejmik województwa przywiązują bardzo dużą wagę do tematu bezpieczeństwa na drogach. Świadczą o tym podjęte działania. To nie tylko deklaracje, to realne inwestycje drogowe – rozpoczął spotkanie Marek Olbryś.

Nowe pieniądze na nowe inwestycje

- Chciałbym również zaznaczyć, że będziemy mogli nadgonić zaległości w infrastrukturze drogowej. Będzie to możliwe dzięki kolejnym funduszom europejskim przyznanym dla naszego regionu. Budżet nowego programu regionalnego jest o 38 mln euro większy niż programu realizowanego w latach 2014 -2020. Łącznie z nowym programem Polska Wschodnia do rozdysponowania będziemy mieli o 60 mln euro więcej niż w poprzedniej perspektywie - podkreślał marszałek.

Marszałek wspomniał o ostatnio przekazanych pojazdach - zakupiono trzy samochody osobowe dla jednostek policji z Siemiatycz, Hajnówki i Wysokiego Mazowieckiego oraz auto hybrydowe dla kolneńskich policjantów. Policyjny tabor uzupełni też łódź, która będzie patrolować teren powiatu augustowskiego.

- Do tej pory żaden zarząd nie wzbogacał tak hojnie floty samochodowej policji. Przekazujemy wsparcie nie tylko na budowę dróg, ale również na działania, które służą egzekwowaniu przepisów ruchu drogowego – dodał marszałek.

Wydatki WORD-ów

W kolejnej części spotkania przedstawiciele WORD-ów w Białymstoku, Łomży i Suwałkach przedstawili poniesione w 2020 roku wydatki. Głos zabrali dyrektorzy placówek - Przemysław Sarosiek z Białegostoku, Mirosław Oliferuk z Łomży i Grzegorz Wilczyński z Suwałk.

- To był bardzo trudny rok. W większości wydatki dotyczyły działań miękkich, które również były ograniczone – nie było można prowadzić tradycyjnych szkoleń, spotkań. Dlatego postawiliśmy na działania online przy wsparciu mediów - zaznaczył Przemysław Sarosiek.

Wydatki WORD-ów w większości dotyczyły projektów edukacyjnych dla dzieci, w zakresie bezpieczeństwa na drodze jak też szkolenia kadr.

- Nasze zamierzenia były duże, ale pandemia spowodowała, że wielu rzeczy nie można było wykonać – mówił Mirosław Oliferuk.

Nowe przepisy dla bezpieczeństwa pieszych

Nowe przepisy zaprezentował komisarz Robert Pawlak z Wydziału Ruchu Drogowego Białostockiej Policji. Główne zmiany dotyczą zdefiniowania pojazdu, jakim jest hulajnoga elektryczna oraz zasad korzystania z tego urządzenia w ruch drogowym.

Przyjęte regulacje dotyczą też zwiększenia bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię, zakaz korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez nią oraz minimalnego odstępu pomiędzy pojazdami na drodze ekspresowej i autostradzie.

Mając na uwadze realizację przez WRBRD programu, który zakłada znaczące obniżenie ofiar śmiertelnych na podlaskich drogach, nie zabrakło również przeanalizowania danych w tym zakresie. W ubiegłym roku w stosunku do roku 2019 znacznie spadła ilość wypadków, ofiar śmiertelnych i kolizji na podlaskich drogach.

Choć do zmniejszenia liczby wypadków w dużym stopniu przyczyniły się obostrzenia związane z epidemią - ruch samochodowy i pieszy był przez znaczną część roku mocno ograniczony, to wpływ na poprawę statystyk ma też coraz lepsza jakość podlaskich dróg.

W dalszej części posiedzenia podsumowano działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz omówiono stan prac nad budową poszczególnych odcinków trasy S61 (Via Baltica) oraz S19 (Via Carpatia).

Edyta Chodakowska- Kieżel

red.: Aneta Kursa

fot.: Cezary Rutkowski