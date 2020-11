Nowy radar przy osiedlu Dolina Cisów w Wasilkowie

Od 17 czerwca do 7 lipca tego roku 230 mieszkańców podpisało petycję online w tej sprawie do burmistrza Adriana Łuckiewicza. Poparli ją również radni reprezentujący okręg, do których należy Dolina Cisów.

- W tej sytuacji nie było na co czekać i od razu przystąpiliśmy do działania. Przeprowadzona została wizja lokalna z autorem petycji, zaproponowałem Radzie Miejskiej zmiany w budżecie aby zapewnić środki na ten cel. Zamówiliśmy urządzenia wraz z montażem, a w tym tygodniu prace zostały zakończone – podkreślił burmistrz Wasilkowa w przesłanym komunikacie.

Taki radar to bardzo skuteczne, prewencyjne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdaniem ekspertów przyczynia się do ograniczenia ilości wypadków i kolizji w miejscach niebezpiecznych i takich, w których należy zachować szczególną ostrożność. Tablica wyświetla prędkość każdego zbliżającego się pojazdu, przypomina o ograniczeniu prędkości w tym miejscu. Ale to nie wszystko. Mniejsza prędkość to także mniej hałasu, co ma ogromne znaczenie dla mieszkańców osiedla Doliny Cisów, które powstało zaledwie przed kilkoma laty i zamieszkiwane jest głównie przez młode rodziny z dziećmi.

Ulica Białostocka przy osiedlu Dolina Cisów, a szczególnie znajdujące się na niej przejścia dla pieszych są szczególnie niebezpieczne, głównie ze względu na wzmożony ruch kierowców, a także pieszych i rowerzystów.

- Dolinę Cisów położoną przy głównej drodze dojazdowej zamieszkuje kilkuset mieszkańców. Na odcinku, na którym obowiązuje prędkość 50 km/h kierowcy często zapominali zdjąć nogę z gazu – podkreśla burmistrz Łuckiewicz. - Liczymy, że aktywny radar będzie skutecznie przypominać o zachowaniu bezpiecznej prędkości, a mieszkańcy osiedla będą spokojniejsi o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci.

źródło i fot.: Urząd Miejski w Wasilkowie

oprac. Paulina Dulewicz