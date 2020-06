Nowoczesny dworzec PKP w Bielsku Podlaskim dostępny dla podróżnych

Andrzej Adamczyk zaznaczył, że to jest kolejny dworzec PKP w Polsce oddany do użytku w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Dodał, że takich inwestycji – w dużych, średnich i małych miejscowościach zostanie oddanych w najbliższym czasie kilkadziesiąt.

- To kolejny krok na drodze do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej. Jestem pewien, że mieszkańcy Bielska Podlaskiego oraz podróżni, którzy będą wysiadać na tej stacji, docenią starania Polskich Kolei Państwowych – zaznaczył minister.

- Ria Baltica, Via Baltica, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, program odbudowy dworców kolejowych. Dzięki tym programom województwo podlaskie rozwija się prężnie i szybko i jest to dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie dzieli kraju na Polskę "A" i Polskę "B" – podkreślił marszałek Artur Kosicki .

Dodał też, że „ważne, by pamiętać, że bez tego rządu, bez tego wsparcia, któremu kibicuje i które wspiera prezydent Andrzej Duda nie byłoby tego zrównoważonego rozwoju państwa”.

Nowoczesny dworzec w Bielsku Podlaskim zastąpił stary, niefunkcjonalny obiekt, którego budowa rozpoczęła się pod koniec lat 80. XX w. Budynek jest w pełni dostosowany do obsługi osób z ograniczoną mobilnością, czyli osób z niepełnosprawnościami, podróżujących z dziećmi, osób starszych czy podróżnych z dużymi bagażami. Dworzec jest wyposażony w wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych m.in. w panele fotowoltaiczne, monitoring, energooszczędne oświetlenie.

Wartość inwestycji wynosi ponad 11,5 mln zł brutto. Została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Generalny wykonawcą robót jest lokalna firma Pożarski Budownictwo Sp. z o.o.

W uroczystym otwarciu dworca PKP w Bielsku Podlaskim wzięli udział przedstawiciele rządu, w tym Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej, podlascy parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, lokalni samorządowcy, wykonawcy inwestycji i okoliczni mieszkańcy.

tekst: Cezary Rutkowski

fot.: Małgorzata Sawicka