Nowi funkcjonariusze podlaskiej KAS

Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy odbyło się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. Do służby celno-skarbowej w województwie podlaskim wstąpiło 20 kolejnych osób. Po uroczystym ślubowaniu, z rąk dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, otrzymały one akty mianowania do służby.

Funkcjonariusze, którzy po raz pierwszy włożyli mundur, mają za sobą wymagający, wieloetapowy i trwający kilka miesięcy proces rekrutacji, na który składał się m.in.: test wiedzy, test sprawności, rozmowa kwalifikacyjna oraz badanie zdolności do pełnienia służby w służbie celno-skarbowej.

W podlaskiej KAS, łącznie z nowo przyjętymi, służbę pełni obecnie 1058 funkcjonariuszy.

źródło/fot.: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

oprac.: Władysław Tokarski

red.: Barbara Likowska-Matys