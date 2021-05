Nowe radiowozy i łódź patrolowa z dotacją z budżetu województwa

Za przekazane pieniądze będą kupione trzy samochody osobowe dla jednostek z Siemiatycz, Hajnówki i Wysokiego Mazowieckiego oraz auto hybrydowe dla kolneńskich policjantów. Policyjny tabor uzupełni też łódź, która będzie patrolować teren powiatu augustowskiego.

Marszałek Kosicki podczas spotkania zaznaczył, że zarząd województwa jest otwarty na pomoc Policji także w kolejnych latach.

- Nie tylko nasz rząd dba o bezpieczeństwo, ale też my jako samorząd chcemy mieć swój wkład w tym zakresie. Wiemy, że nie można na tym oszczędzać – powiedział marszałek Kosicki. - To już pewna tradycja, że wspieramy Podlaską Policję. Zaczęliśmy to robić dwa lata temu – na początku była to kwota 160 tys. zł. Dziś podpisujemy umowę na 335 tys. zł. Mam nadzieję, że te nowe nowoczesne pojazdy będą bardzo dobrze służyć – zaznaczył Artur Kosicki.

Marek Olbryś przypomniał, że Marszałek Województwa Podlaskiego ma statutowy obowiązek wykonywania i koordynowania działań w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

- Stąd też duży wysiłek we wspieraniu Policji w tym obszarze. Tradycja tych działań pomocowych jest – i będziemy to robić nadal. Dzięki współpracy, będziemy razem o to bezpieczeństwo dbać – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Zwiększenie taboru samochodowego Policji poprawi warunki oraz jakość pracy policjantów, a przede wszystkim przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa, zarówno mieszkańców, jak i osób odwiedzających województwo.

- Zapewniam, że to dobra lokata. Bezpieczeństwo to wartość nie do przecenienia. To coś, na co musimy pracować wszyscy i za co wszyscy odpowiadamy - mówił nadinspektor Robert Szewc. – To bezpieczeństwo daje możliwość pewnego planowania i organizowania życia naszych obywateli, ale też pokazania Podlaskiego jako region, w którym wszyscy zostaną z przyjemnością przyjęci, a po wypoczynku bezpiecznie i cało wrócą do domów – dodaje.