„Musimy dbać o nasze dziedzictwo!” Rekordowa kwota dotacji na ochronę podlaskich zabytków

- Teraz przede wszystkim walczymy z epidemią, ale nie możemy zapominać o tym co najważniejsze - o naszym dziedzictwie – podkreślał marszałek Artur Kosicki – Dlatego, zamiast, tak jak inne samorządy, obniżać sumy dofinansowań, postanowiliśmy zwiększyć dotacje. Zabytki to nasza wartość narodowa, nasza tradycja, nasza tożsamość. Powinniśmy o to dbać, niezależnie od tego, czy trwa stan epidemii, czy są inne utrudnienia. Musimy chronić nasze dziedzictwo.

Marszałek zwrócił też uwagę na wymiar ekonomiczny dotowanych przedsięwzięć.

- Konserwacja i renowacja zabytków to także zatrudnienie i wynagrodzenie dla osób i firm, które zajmują się wykonywaniem tego typu prac – mówił Artur Kosicki.

I dodał, że pieniądze na renowacje zabytków trafią do każdego powiatu w województwie podlaskim.

Dzięki rekordowej kwocie 2 mln 400 tys. zł dofinansowania zostaną wykonane remonty, prace restauratorskie i modernizacyjne w 45 podlaskich zabytkach. W większości są to kościoły i cerkwie, bo to właśnie obiekty sakralne stanowią większość zabytków w naszym województwie.



Dotację otrzymała m.in. parafia pw. św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach (90 tys. zł zostanie przeznaczonych na remont zabytkowej dzwonnicy i ogrodzenia przy XVIII-wiecznym kościele), Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu (80 tys. zł na IV etap rekonstrukcji XVI – wiecznych fresków w cerkwi Zwiastowania NMP), Diecezja Łomżyńska (50 tys.zł na remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kolejny etap prac w budynku diecezji).



Ale dofinansowanie otrzymały też samorządy i instytucje publiczne, m.in. Sejny na wymianę stolarki okiennej w Ratuszu, gmina Tykocin na prace konserwatorskie przy pomniku Stefana Czarnieckiego czy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku na prace konserwatorskie w Pałacu Hasbacha.

Poniżej prezentujemy pełną listę dofinansowanych obiektów i opis planowanych prac.

***

Lista zabytków:



1.Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Lemanie. Rozbudowa budynku kościoła p.w. św. Rocha w Lemanie o ganek przed wejściem głównym, budowa pochylni oraz remont elewacji - 50 000 zł

2.Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Turośli. Konserwacja polichromii stropu naw bocznych, balustrady chóru, obrazów z ołtarza głównego oraz ołtarzy bocznych wraz z obrazami kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli. 50 000 zł

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudce

Prace remontowe przy zabytkowym ogrodzeniu kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce wraz z kaplicami i bramą p-poż, murowanego z 2 poł. XVIII w. - OSTATNI ETAP - 36 000 zł

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie

Szumowo, Dom Parafialny w Szumowie (z 1933 r.): Remont zabytkowego domu parafialnego - II Etap remont elewacji wraz z termomodernizacją ścian od wewnątrz - 30 000 zł

5.Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Siderce. Renowacja i zabezpieczenie elewacji kościoła parafialnego P.W. Opatrzności Bożej w Siderce - 60 000 zł

6. Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Boćkach

Remont ogrodzenia z bramą główną przy cerkwi parafialnej p.w. Zaśnięcia N.M.P. w Boćkach - 80 000 zł

7. Diecezja Drohiczyńska. Prace konserwatorskie obrazu "Matka Boża Sykstyńska" z Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie - 8 000 zł

8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach. Prace konserwatorskie i restauratorskie Ołtarza Bocznego p.w. Matki Bożej Pocieszenia Wiernych w Kościele Parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach - 55 000 zł.

9. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. Konserwacja obrazu "Portret Biskupa Michała Karpowicza" z Kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach - 15 000 zł.

10. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Wielkiej. Remont dachu kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Wielkiej - III etap - 83 000 zł.

11. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grodzisku. Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego p.w. Św. Andrzeja Boboli z Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Grodzisku - 46 000 zł.

12. Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach. Konserwacja tabernakulum znajdującego się w XVII-wiecznej Bazylice w Sejnach - 51 000 zł.

13. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli - 60 000 zł.

14. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Białymstoku. Remont schodów terenowych nr 4 - wykończenie biegów i spoczników okładziną kamienną - 80 000 zł.

15. Katolicka Bursa Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Remont zabytkowej elewacji budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Placu Papieża Jana Pawła II 1 w Łomży - V etap - remont cokołu - 40 000 zł.

16. Diecezja Łomżyńska. Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynku Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 12 - III etap - 50 000 zł.

17. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa i Św. Antoniego w Boćkach. Boćki, kościół p.w. Św. Józefa i Św. Antoniego (XVIII w.): Remont zabytkowej dzwonnicy oraz renowacja części ogrodzenia murowanego kościoła parafialnego - 90 000 zł.

18. Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej w Michałowie. Remont i konserwacja elewacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej fasady i wieży zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Opatrzności Bożej w Michałowie - 100 000 zł.

19. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach. Sporządzenie dokumentacji dotyczącej prac remontowych wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie prac remontowo - budowlanych na budynku zabytkowego kościoła Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach - 50 000 zł.

20. Zakon Mniszek Benedyktynek Opactwo pw. Przenajświętszej Trójcy w Łomży. Remont budynku klasztoru Zakonu Mniszek Benedyktynek Opactwa p.w. Przenajświętszej Trójcy w Łomży: remont elewacji ścian parteru i piętra - I etap- ściana zachodnia - 24 000 zł.

21.Miasto Sejny. Ratusz w Sejnach: wymiana stolarki okiennej - II etap - 80 000 zł.

22. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach. Opracowanie programu prac budowlano-konserwatorskich w postaci projektu architektoniczno -budowlanego dla zespołu kościoła parafialnego p.w. św. Teresy w Wiżajnach - 52 000 zł.

23. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce. Jałówka - ruiny kościoła Św. Antoniego - prace konserwatorskie i restauratorskie - 39 000 zł.

24. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu konstrukcji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy - 12 000 zł.

25. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie. Prace konserwatorskie przy instrumencie muzycznym - organach piszczałkowych - 42 000 zł.

26. Parafia Rzymskokatolicka pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku. Konserwacja ołtarza bocznego Ukrzyżowania Jezusa w kościele parafialnym pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku - 50 000 zł.

27. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i świętego Stanisława. Remont 28 głosowych organów piszczałkowych Firmy "Schlag&Sohne" - II etap - 35 000 zł.

28. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie. Prace konserwatorskie ścian i sklepienia prezbiterium kościoła p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie - 98 000 zł.

29. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Dąbrówce Kościelnej. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Dąbrówce Kościelnej - 50 000 zł

30.Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach. Remont cerkwi parafialnej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach- prace remontowe zewnętrzne - 86 000 zł.

31. Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach. Realizacja programu prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza bocznego (prawy) z Cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach - 20 900 zł.

32.Parafia Prawosławna pw. Ikony Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość" w Tokarach. Prace konserwatorskie dotyczące zabytkowego feretronu w cerkwi w Tokarach - 19 000 zł.

33. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Łomży. Łomża - wykonanie dokumentacji projektowej na remont bramy głównej cmentarza zabytkowego przy ul. M. Kopernika w Łomży - 19 000 zł.

34. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach. Siemiatycze, kościół pw. Wniebowzięcia NMP, XVII-wieczny. Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania oraz naprawa więźby dachowej, Etap I - prace przy nawie głównej-

73 000 zł.

35. Gmina Tykocin. Prace konserwatorskie przy Pomniku Stefana Czarnieckiego w Tykocinie - 35 000 zł.

36. Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu. IV etap rekonstrukcji XVI-wiecznych fresków w cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu - 80 000 zł.

37. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kundzinie. Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i kostnicy w Kundzinie - 100 000 zł.

38. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie. Remont małej wieży zabytkowego kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie - 30 000 zł.

39. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie. Konserwacja części elewacji południowej prezbiterium kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie - 100 000 zł.

40. Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach. Remont ogrodzenia z kamienia nakrytego betonowym parapetem, z jedną murowaną, tynkowaną bramką boczną od strony cerkwi i ulicy – ściana zachodnia i północna przy cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach - 58 000 zł.

41. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Radziłowie. Kramarzewo, Kościół p.w. Św. Barbary (1739 r.): kontynuacja prac konserwatorskich i budowlanych przy szalunku - 100 000 zł.

42. Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu. Cerkiew Parafialna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy - remont schodów zewnętrznych i elewacji - Etap I - 35 000 zł.

43.Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie.Wizna, kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela, (XVI w., odbudowa 1950 -1957), remont elewacji kościoła w obrębie prezbiterium II etap - część południowa - 20 000 zł.

44. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Prace konserwatorskie (wewnętrzne i zewnętrzne) w Pałacu Hasbacha - 98 100 zł.

45. Jadwiga Serafin Tadeusz Serafin. Prace restauratorsko -konserwatorskie tynków dwóch klatek schodowych oraz zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w zabytkowym budynku dawnego szpitala wojskowego przy ul. Polowej 22 w Łomży - 10 000 zł.

Aneta Kursa