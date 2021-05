Międzynarodowy Dzień Rodzin – 15.05

Międzynarodowy Dzień Rodzin to także wspaniała okazja do przypomnienia sobie, jak ważna jest rodzina i do podziękowania za obecność swoim najbliższym – dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom. To właśnie rodzina jest kręgiem, zarówno społecznym, jak i osobistym, to w niej wychowują się i dorastają dzieci, czerpiąc z niej wyznawane w dorosłym życiu wartości, wzorce zachowań i styl życia.

Warto zacieśniać więzi rodzinne

W dotykającej nas wszystkich obecnej pandemii koronawirusa prawdopodobnie większość rodzin spędziło ze sobą więcej czasu niż kiedykolwiek, ponieważ całość życia toczy się w domu (zdalna praca, e-szkoła).

Taka codzienna wspólna obecność pozwala rodzinom zbliżyć się do siebie jak nigdy, pozwala dostrzec najfajniejsze cechy współdomowników, czasem może nawet lepiej się poznać. Dotychczas bowiem, w codziennej gonitwie pomiędzy pracą, domem, szkołą i zajęciami dodatkowymi, zapewne nie raz brakowało czasu na dłuższe rozmowy w pełnym skupieniu lub codzienne rozgrywki gier planszowych. Teraz czasu na zacieśnianie więzi rodzinnych jest pod dostatkiem i nie można tego zmarnować.

Wyzwania dla rodzin w dobie pandemii

Ostatni czas okazał się dla rodzin także nie lada wyzwaniem, ponieważ z częścią rodziny został utrudniony kontakt z racji wprowadzonych obostrzeń. W trosce o bezpieczeństwo najstarszych członków rodziny, zaprzestaliśmy kontaktów bezpośrednich. Spotkania rodzinne zostały zastąpione przez rozmowy telefoniczne i wideorozmowy, a one odbywane nawet raz w tygodniu pozwalają zmniejszyć uczucie osamotnienia i dają poczucie, że nadal w jakimś stopniu uczestniczy się w życiu rodziny.

Dlatego należy pamiętać o byciu w stałym kontakcie ze swoimi najbliższymi. Warto zatem na przykład organizować rodzinne gry słowne przez internet lub dać możliwość dziadkom i babciom możliwość czytania wnuczętom bajek na dobranoc – za pośrednictwem Skypa. Tak spędzony czas dla obu stron będzie na pewno satysfakcjonujący.

