Mianowanie nowych funkcjonariuszy podlaskiej KAS

W siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, w obecności kadry kierowniczej podlaskiej KAS, do służby celno-skarbowej w województwie podlaskim wstąpiło 11 kolejnych osób. Po uroczystym ślubowaniu z rąk dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku otrzymały one akty mianowania do służby.

Funkcjonariusze, którzy po raz pierwszy włożyli mundur mają za sobą wymagający, wieloetapowy i trwający kilka miesięcy proces rekrutacji. Na nowoprzyjętych funkcjonariuszy czeka teraz okres służby przygotowawczej, którą odbędą w swoich jednostkach, głównie w oddziałach celnych na granicy polsko-białoruskiej.

Od początku roku podlaska KAS przyjęła 47 nowych funkcjonariuszy.

źródło/fot.: Podlaska KAS

oprac. Władysław Tokarski