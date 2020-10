Medal dla brytyjskiego oficera wręczony w Białymstoku

Medal został przyznany w uznaniu zasług za kreatywne wspieranie na arenie międzynarodowej pokojowej działalności Wojska Polskiego oraz rozwój potencjału obronnego RP. Major Luke Dodington kończy służbę w Polsce. Jego pododdział - "Legion Troop" z Pułku Lekkiej Piechoty "The Light Dragoons" - stacjonował w Bemowie Piskim od kwietnia br. Podczas tej zmiany nawiązała się intensywna współpraca pomiędzy żołnierzami 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Brytyjczykami. Wśród wspólnych przedsięwzięć znalazły się obszary z zakresu: bezzałogowych statków powietrznych, szkolenia saperskiego, łączności, rozpoznania. Na zaproszenie strony brytyjskiej podlascy Terytorialsi uczestniczyli w ćwiczeniu pk. "Masurian Lightning" oraz w zajęciach obejmujących zapoznawanie się z taktykę działań pododdziałów lekkiej piechoty.

W uroczystości wzięli udział dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, attaché obrony Wielkiej Brytanii w Polsce, dowódca jednostki rozpoczynającej zmianę w Polsce - Royal Yeomanry oraz starsi podoficerowie dowództw.

Medal wręczył dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski. "Bardzo mi miło (...), w imieniu ministra obrony narodowej wręczyć medal majorowi Dodingtonowi. Luke, pracujemy już ze sobą kilka miesięcy. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, za co jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Zarówno ty, jak i twoi żołnierze, wykazaliście się profesjonalizmem. Myślę, że to zostanie wykorzystane w przyszłości w budowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Jako dowódca, cieszę się, że spotkałem takiego człowieka jak major Dodington w swojej karierze wojskowej" - powiedział płk Kocanowski.

"W imieniu Legion Troop, The Light Dragoons i Batalionowej Grupy Bojowej był to dla mnie ogromny zaszczyt pracować z WOT. Nawiązaliśmy przyjaźnie, które będą trwać do końca życia. Całe nasze wspólne szkolnie było niesamowite. Mam nadzieję kiedyś wrócić do Polski, aby dalej tu służyć" - podsumował mjr Luke Dodington.

Obecny na ceremonii attaché obrony Wielkiej Brytanii w Polsce płk Dominic Morgan podkreślił donośność tej uroczystości oraz przypomniał wydarzenia łączące Polskę i Wielką Brytanię: "Możecie być pewni, że dla brytyjskich sił współpraca z polskimi Siłami Zbrojnymi zawsze była honorem, przyjemnością i zaszczytem".

Warto podkreślić, że współpraca pomiędzy żołnierzami przeniosła się także na inne obszary m.in. sport (w tym wspólne mecze piłki nożnej i rugby). Brytyjscy żołnierze uczestniczyli też 1 lipca br. w obchodach rocznicy rozpoczęcia Akcji "Burza" w Białymstoku.

Wśród obecnych na uroczystości był także mjr Ben Matthews, dowódca nowej zmiany sił brytyjskich, które rozpoczęły w Polsce służbę - "Cassino Troop". Większość personelu tej jednostki stanowią żołnierze niezawodowi, którzy - podobnie jak żołnierze WOT - łączą służbę wojskową z pracą i życiem cywilnym

źródło: 1 Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Białymstoku

oprac. Władysław Tokarski