MarszałekWszystkichGmin w Sztabinie

- Spotykamy się dzisiaj na otwarciu świetlicy wiejskiej w Sztabinie. Serdecznie witam wszystkich zebranych podczas tej ważnej dla nas uroczystości – rozpoczął Jarosław Karp, wójt Sztabina.

Serce gminy

Nowa placówka to dla mieszkańców miejsce do organizacji spotkań i wydarzeń towarzyskich. Takiego obiektu na terenie Sztabina brakowało. Remont remizy zaś zwiększył komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków.

- Gratuluję tej wspaniałej inwestycji, w ramach której udało się połączyć dwie funkcje – tę związaną z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców oraz społeczną – utworzenia centrum kultury, serca gminy, gdzie spotykają się ludzie i mogą realizować wspólne przedsięwzięcia społeczne – mówił marszałek Artur Kosicki. - Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie tętniła życiem.

Z kolei Paweł Wnukowski, radny wojewódzki zaznaczył, jak potrzebne było takie miejsce dla lokalnej społeczności.

- Na pewno będzie ono dobrze służyło mieszkańcom – podkreślił.

Na tę inwestycję zarząd województwa przeznaczył ponad 540 tys. zł z funduszy europejskich.

Ponad 4,1 mln zł dotacji

To nie jedyna pomoc finansowa dla Sztabina. Jak poinformował marszałek, w ciągu ostatnich 2,5 lat na różnego rodzaju projekty i inwestycje, realizowane na terenie gminy, rozdysponowanych zostało ponad 4,1 mln zł.



Na sam remont mostu w Jagłowie samorząd województwa przeznaczył 700 tys. zł. Od 2019 r. z budżetu województwa dofinansowane zostały także zabytki w łącznej kwocie niemal 140 tys. zł, w tym lokalna perełka – kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Sztabinie. Wsparcie unijne, opiewające na niemal 3,2 mln zł, otrzymały m.in. inwestycje w energię odnawialną oraz projekty edukacyjne.

- Te wszystkie przedsięwzięcia – zarówno duże, jak i małe – są bardzo istotne dla mieszkańców i dlatego, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, staramy się je wspierać – mówił Artur Kosicki.

Samorząd województwa zadbał również o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Przyznał ponad 100 tys. zł dofinansowania na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania. Marszałek wspólnie z radnym Pawłem Wnukowskim wręczyli Januszowi Mielniczkowi – prezesowi sztabińskiej OSP symboliczny czek na 20 tys. zł - właśnie na ten cel. Z kolei Bogdan Dyjuk przekazał druhom obraz świętego Floriana.

- Aby w tej remizie czuwał nad wami. Abyście tak, jak wspólnie wyjeżdżacie, po każdej akcji wspólnie wracali w zdrowiu - życzył radny wojewódzki.

Dobra współpraca przede wszystkim

Ostatnim punktem wizyty w Sztabinie było spotkanie z mieszkańcami, podczas którego marszałek Kosicki podkreślał, że wsparcie gmin jest priorytetem obecnego zarządu i sejmiku.

- Tylko dobra współpraca, skuteczne zabieganie o środki na wszystkich szczeblach – gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ale przede wszystkim rządowym - umożliwia realizacje inwestycji – podkreślił.

Jak dodał, takie spotkania są ogromnie ważne, gdyż to właśnie informacje z najniższego szczebla pomagają odpowiednio zaprojektować wydatki.

Poznać lokalne potrzeby

Akcja #MarszałekWszystkichGmin została zainicjowana w lipcu ub.r. W jej ramach włodarz województwa spotyka się z mieszkańcami i samorządowcami, by poznać lokalne potrzeby i problemy oraz wypracować optymalne dla nich rozwiązania.



W poniedziałkowym otwarciu świetlicy uczestniczyli także m.in.: poseł Jarosław Zieliński, starosta augustowski Jarosław Szlaszyński, przedstawiciele duchowieństwa i jednostek straży pożarnych, radni powiatu augustowskiego oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.



W trakcie wydarzenia oddano do użytku samochód transportowy do przewożenia osób z niepełnosprawnościami. Wizytę umilił występ dzieci z zespołu Sztabiniaki, działającego przy Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie.





Anna Augustynowicz

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Mateusz Duchnowski