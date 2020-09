MarszałekWszystkichGmin. Spotkanie z radnymi gminy Turośl

Artur Kosicki podkreślał, że obecny zarząd od początku kadencji stawia na zrównoważony rozwój regionu.

- Wspólnie z radnymi wojewódzkimi szczególną uwagę przywiązujemy do wsparcia gmin, tych małych ojczyzn. Ta pomoc jest niezbędna przy rozwiązywaniu wielu problemów i przy realizacji wielu przedsięwzięć – mówił marszałek. - To od lokalnych samorządowców chcemy dowiedzieć się o potrzebach, o tym, gdzie ta pomoc jest konieczna. Nie mogę obiecać, że wszystko zostanie od razu załatwione, ale na pewno łatwiej nam będzie planować wydatki, jakiekolwiek działania, jeżeli będziemy wiedzieli, jakie są potrzeby naszych mieszkańców.

Marszałek poinformował, że w obecnej kadencji gmina Turośl uzyskała wsparcie Sejmiku Województwa Podlaskiego w wysokości ponad 2 mln zł.

- Czy to dużo czy mało, to już państwo ocenicie. Jest to wsparcie różnego rodzaju i z różnych źródeł. Z funduszy unijnych, jak m.in. przebudowa stacji wodociągowej – dofinansowana w wysokości blisko 1 mln zł czy środki z budżetu województwa na remonty zabytków, dotacje dla OSP, inwestycje w infrastrukturę.