Marszałek spotkał się z prezesem ZO PZM w Białymstoku

31 stycznia br. PZM obchodził 70-lecie powstania. Z tej okazji wydano album, który prezes Poznański przekazał na ręce marszałka Kosickiego w podziękowaniu za dotychczasową współpracę.

- Pozwoliłem sobie ofiarować panu marszałkowi to piękne wydawnictwo, ponieważ doceniam naszą owocną współpracę — mówił w rozmowie z Wrotami Podlasia Jerzy Poznański. - Nie ukrywam też, że liczę na dalszy dialog i wsparcie przy realizacji ważnych z punktu widzenia związku motorowego przedsięwzięć — dodał.

W trakcie wizyty rozmawiano też na temat organizacji Mistrzostw Polski w Rajdach Samochodowych na obszarze województwa podlaskiego, co byłyby doskonałą promocją regionu.

- Rajdy rozgrywają się na dużym terenie, a wszystko w obrębie województwa, więc to jest naprawdę bardzo duża promocja. Jako prezes Zarządu Okręgu będę robił wszystko, żeby takie zawody się u nas odbyły — deklarował Jerzy Poznański.

Polski Związek Motorowy jest to drugi co do długości funkcjonowania związek w Polsce, zrzeszający w samym Podlaskiem ponad 600 członków. PZM zajmuje się nadzorem nad prawidłową organizacją zawodów samochodowych, motocyklowych, kartingowych. Od wielu lat ukierunkowany jest na sport samochodowy, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD). Wspólnie z WORD-ami organizuje m.in. Turnieje BRD dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz Młodzieżowe Turnieje Motoryzacyjne, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. O ich powadze świadczy fakt, że w skali roku do eliminacji przystępuje ponad 100 tys. uczniów z całej Polski.



Anna Augustynowicz

fot. Mateusz Duchnowski