Marszałek podsumował wyniki Pucharu Gmin

Dziękując mieszkańcom regionu za liczny udział w wyborach, marszałek zaznaczył, że frekwencja w wyborach w województwie podlaskim, która wyniosła 64,33 proc. to wynik historyczny. Pięć lat wcześniej do urn poszło 52,49 proc. uprawnionych, co oznacza wzrost o niemal 12 punktów procentowych.

- Tendencja, żeby brać udział w wyborach jest wzrostowa, to mnie niezmiernie cieszy, bo jako Zarząd Województwa Podlaskiego podjęliśmy szereg działań profrekwencyjnych. Widać, że one przynoszą efekty, ale nadal musimy przekonywać mieszkańców do brania udziału w głosowaniach - powiedział marszałek.

Zyskały najaktywniejsze gminy

Wśród wymienionych przez niego działań znalazł się m.in. Puchar Gmin. To konkurs, w którym 10 podlaskich gmin z największą procentową frekwencją otrzyma dotację z budżetu województwa w wysokości 50 tys. zł na modernizację i wyposażenie lokalnych świetlic. O takiej formie aktywizacji zdecydowali radni podczas ostatniej sesji sejmiku województwa.

Jak poinformował marszałek, najliczniej przy urnach stawili się mieszkańcy gmin: Rudka, Kołaki Kościelne, Klukowo, Suraż, Nowinka, Kulesze Kościelne, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Supraśl, Turośń Kościelna. Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w przyszłym tygodniu.

Po wyborach - działanie

Podczas konferencji marszałek Kosicki podkreślał, że powyborczy czas jest dobrym momentem do zakończenia wszelkich waśni i animozji. Zaapelował do „wszystkich środowisk politycznych”, żeby zająć się ciężką pracą na rzecz rozwoju województwa podlaskiego: gmin, miast i wsi.

- Emocje już opadły, kurz już opadł, czas zająć się województwem - zaznaczył.

Zapowiedział spotkania, których efektem ma być koordynacja działań na rzecz naszego regionu. Jak poinformował, zamierza zacząć od spotkań z włodarzami jego trzech największych miast: Białegostoku, Suwałk i Łomży. Adresatami działań marszałka ma być też Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.

Bliżej mieszkańców i ich problemów

Artur Kosicki zapowiedział też cykl swoich wizyt we wszystkich gminach województwa, które mają się rozpocząć z początkiem września.

- Chcę spotykać się z władzami gmin, ale też mieszkańcami, poznać kierunki rozwoju, wysłuchać jakie są problemy, po to, by dana społeczność odczuła, że faktycznie interesujemy się jej sprawami - wyjaśnił marszałek.

Artur Kosicki, pytany przez dziennikarzy zaznaczył, że z „równą przychylnością” będzie patrzył na włodarzy wszystkich gmin, bez względu na przynależność polityczną.

- Mogę powiedzieć, że my nie planujemy, jak będziemy działać ponad podziałami. My już tak działamy - podkreślił. - Decyzje z ostatniego półtora roku od kiedy funkcjonuje nowy zarząd województwa, to tego najlepsze przykłady.

Małgorzata Sawicka

fot. Anna Augustynowicz