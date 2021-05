Łomżyńska logistyka w ćwiczeniach DRAGON-21

„Ćwiczenie taktyczne z wojskami DRAGON-21 to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego RSZ i jedno z kluczowych wydarzeń szkoleniowych tego roku. Jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest sprawne przygotowanie i zgrywanie sił Dowództwa Generalnego RSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym”: - podaje portal wojsko-polskie.pl.

Jak wynik a z informacji, Dragon-21 odbywać się będzie na terytorium niemal całej Polski, a wojska będą działać w domenie lądowej, powietrznej, morskiej oraz w cyberprzestrzeni. Część lądowa ćwiczeń rozegra się głównie na poligonach w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) Dęba i OSPWL Orzysz, a także w tak zwanym terenie przygodnym poza poligonami. Pozostałe epizody i zadania realizowane będą w przestrzeni powietrznej RP oraz na poligonach morskich MW w rejonie Bałtyku Południowego.

W ćwiczeniu uczestniczyć będzie około 9400 polskich żołnierzy i około 800 jednostek różnorodnego sprzętu wojskowego. Głównymi ćwiczącymi będą 18. Dywizja Zmechanizowana (18.DZ) i 16 Dywizja Zmechanizowana (16.DZ).

Jak informuje portal. defence24.pl, najbardziej w szkolenie będzie zaangażowana 18 Dywizja Zmechanizowana dowodzona przez generała dywizji Jarosława Gromadzińskiego, zwana „Żelazną Dywizją” wraz z 16 Dywizją Zmechanizowaną. Nie oznacza to, że pozostałe wydzielone jednostki podległe DGRSZ nie wezmą udziału w „DRAGON-21”. Zostaną one tymczasowo podporządkowane „Żelaznej Dywizji”. Dowództwo 18.DZ podczas ćwiczenia zostanie poddane certyfikacji - sprawdzeniu zdolności stanowiska dowodzenia do planowania i organizowania walki, nawiązywania współdziałania z innymi rodzajami wojsk i służb. Do realizacji zadań 18 dywizja dysponuje trzema brygadami: 1. Brygadą Pancerną, 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich oraz 19. Brygadą Zmechanizowaną, a także 18. Łomżyńskim Pułkiem Logistycznym (dowódca pułkownik Paweł Gałązka) i batalionem dowodzenia. Ćwiczenie DRAGON-21 jest ćwiczeniem narodowym z udziałem sił sojuszniczych NATO. Ma na celu sprawdzenie działania jednostek wojskowych podczas realizacji wybranych zadań taktycznych oraz osiągania zdolności i stworzenia warunków do przyjęcia tzw. wzmocnienia sojuszniczego.

„Wszystkie zamierzenia szkoleniowe obejmują szerokie spektrum wymagań współczesnego teatru działań i mają pokazać wzrastający narodowy potencjał obronny. U podstaw ćwiczenia leżą współczesne zagrożenia, zarówno konwencjonalne, jak i te o charakterze hybrydowym” – informuje wojsko-polskie.pl.

Dragon-21 potrwa od 2 do 18 czerwca. Poprzednie tego rodzaju ćwiczenia odbyły się w 2019 roku, a w 2017 ich elementem była budowa mostu pontonowego na Narwi koło Nowogrodu i przeprawa jednostek z ciężkim sprzętem.

Maciej Gryguc

fot.: archiwum UMWP; wojsko-polskie.pl