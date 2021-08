Łomża i Kolno na kolejowej mapie Polski dzięki Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu

Przedstawiciele CPK podpisali wartą ponad 20 mln zł umowę z konsorcjum spółek: Egis Rail, Egis Poland i JAF Geotechnika. O wyborze tych firm zdecydowała cena oraz doświadczenie personelu w opracowywaniu tego typu inwestycji.

– Po wybudowaniu trasy czas przejazdu z Warszawy do Łomży wyniesie 1 godz. 15 minut. Poprzez inwestycje CPK będziemy konsekwentnie likwidować kolejne przykłady wykluczenia komunikacyjnego polskich miast, uzupełniając braki w sieci kolejowej – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Rozwój sieci połączeń kolejowych

To już czwarta umowa na studium wykonalności w ramach programu kolejowego CPK. To też jeden z ośmiu rozstrzygniętych przetargów na prace przygotowawcze dla planowanych tras.

– Nowe połączenie koleją Mazur i Podlasia z Mazowszem, Warszawą i CPK to kolejna już inwestycja realizowana z myślą o tych regionach Polski, które nie rozwinęły w pełni swoich możliwości z powodu ograniczonego dostępu do transportu publicznego. Inwestycja zapewni atrakcyjne czasy przejazdów, większy potencjał turystyczny i włączenie nowych miast do ogólnopolskiej sieci kolejowej – powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK. — Łomża to dziś jedno z największych miast w Polsce bez dostępu do kolei pasażerskiej. Mamy nadzieję, że dzięki budowie odcinka Ostrołęka-Łomża-Giżycko po ponad 30 latach nareszcie się to zmieni. - mówił obecny podczas spotkania wicemarszałek Marek Olbryś. - Musi się to odbywać z poszanowaniem interesu miasta i jego mieszkańców. - podkreślał wicemarszałek.

O potrzebie skomunikowania zachodniej części województwa mówili także liczni przybyli parlamentarzyści, członkowie rządu i przedstawiciele rządowej administracji. Obecni byli między innymi: europoseł Krzysztof Jurgiel, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz, wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, poseł Lech Kołakowski, senator Marek Komorowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i wicewojewoda warmińsko - mazurski Aleksander Socha. Na spotkanie przybyło także wielu samorządowców, wśród nich prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, starosta łomżyński Marek Szabłowski i wojewódzki radny Piotr Modzelewski.

Studium wykonalności za 14 miesięcy

Na przygotowanie kluczowych trzech etapów studium wykonalności konsorcjum będzie miało 14 miesięcy. Realizacja i rozliczenie całej umowy może potrwać nieco dłużej, ponieważ w skład zamówienia na odcinku Ostrołęka - Łomża wchodzi także dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych.

W ramach tzw. STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) powstanie analiza przebiegów planowanej linii kolejowej oraz dodatkowe specjalistyczne opracowania: techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Na ich podstawie spółka CPK wskaże preferowany przebieg linii (tzw. wariant inwestorski) w zakresie koniecznym do prowadzenia dalszych przygotowań.

Korzyści dla pasażerów

Budowa szprychy nr 3 CPK – Warszawa – Tłuszcz – Wyszków – Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko będzie oznaczać liczne korzyści dla pasażerów. Do sieci połączeń dalekobieżnych włączona zostanie nie tylko Łomża, ale też Kolno i Orzysz. Pierwsze i drugie z tych miast nie mają dziś dostępu do kolei w ogóle (Łomża czeka na pociągi od 1993 r.), a do Orzysza - trzeciego z nich - dojeżdżają tylko pociągi towarowe od strony Ełku.

Linia zapewni skrócenie przejazdu z Warszawy: do Ostrołęki do godziny, do Łomży do 1 godz. 15 min, do Kolna – półtorej godziny, do Pisza – 1 godz. 45 min, do Orzysza do 2 godz. i do Giżycka do 2 godz. 15 min. Ponadto na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych.

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane między Ostrołęką i Łomżą mają ruszyć w 2023 r. i potrwać do końca 2027 r. Dla odcinka z Łomży do Giżycka zakładany w harmonogramie okres robót budowlanych to lata 2028-2031.

Dzięki inwestycjom związanym z CPK na terenie województwa podlaskiego powstanie ok. 56 km nowych linii kolejowych, a kolejnych ok. 265 km zostanie zmodernizowanych.

Program kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

tekst i fot.: Mariusz Rytel

red.: Aneta Kursa