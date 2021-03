LightForBelarus - 25 marca pokażmy solidarność z Białorusią!

Akcja #LightForBelarus polega na iluminacji kolorami biało-czerwono-białej flagi niepodległej Białorusi siedzib instytucji oraz obiektów publicznych w całej Polsce, ale też prywatnych mieszkań.

- Zachęcamy wszystkie instytucje, organizacje i ludzi dobrej woli do przyłączenia się do akcji. Jeśli ze względów technicznych lub organizacyjnych nie będą Państwo mieli możliwości podświetlenia budynków, zachęcamy do ekspozycji w innej dostępnej formie historycznych biało – czerwono – białych barw Białorusi np. wywieszenie flagi, wydrukowanie i przyklejenie w oknach, witrynach... – zachęcają pracownicy NCK.