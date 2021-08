Kurpiowskie barwy podlaskiego żubra

Kurpiki to coroczne nagrody Prezesa Związku Kurpiów za ochronę dziedzictwa kulturowego, budzenie tożsamości i pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu kurpiowskiego. Przyznawane są od 2001 roku. Zwykle uroczystości honorowania laureatów odbywają się w sali Ostrołęckiego Centrum Kultury, ale ze względów pandemicznych tym razem przeniesione zostały na plenerową scenę w niewielkim skansenie w Kadzidle. W sercu „krainy, która się Panu Bogu udała” – jak podkreślił Dariusz Łukaszewski, wójt Kadzidła.

Po raz drugi w gronie honorowych patronów gali Kurpików znajdował się marszałek województwa podlaskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego miał także finansowy udział w organizacji uroczystości.

- Zdecydowana większość Kurpiów Zielonych to mieszkańcy powiatów ostrołęckiego i przasnyskiego w województwie mazowieckim. Ale podlaskie ma także silną reprezentację „puszczańskiego ludu”, zwłaszcza w gminach Zbójna, Nowogród i Turośl, czyli w powiatach łomżyńskim i kolneńskim – powiedział Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. – To jedna z najbardziej wyrazistych społeczności z własnym światem podstawowych wartości, dialektem, muzyką, tańcem, obyczajami i tradycjami kulturowymi oraz społecznymi. W pikselowym żubrze z logo naszego województwa, które odnosi się m. in. do naszego bogactwa różnorodności, mocno widoczne są także kurpiowskie barwy.