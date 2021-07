Król wśród przyjaciół

Po roku przerwy spowodowanej pandemią tegoroczne Sabantuj z pewności zapadnie w pamięci uczestników jako słoneczne, ciepłe i bardzo radosne.

Rozpoczęło się tradycyjną modlitwą, w zabytkowym meczecie, o pokój i sprawiedliwość na świecie. Po czym kolorowy korowód przeszedł przez Kruszyniany na teren przy Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich.

Hasło tegorocznego spotkania „Tatarzy i przyjaciele” spowodowało, iż w oficjalnych wypowiedziach zaproszonych gości, zarówno tych z kręgu dyplomatycznego (obecni byli bowiem ambasador Mongolii Dorj Barkhas z małżonką oraz ambasador Litwy Eduardas Borisovas z małżonką), jak rządowo-samorządowego padło wiele słów o tradycji, radości i przyjaźni właśnie.

Z kolei organizatorka spotkania i społeczniczka Dżenneta Bogdanowicz dziękowała nie tylko współorganizatorom święta, szacownym gościom, ale przede wszystkim rodzinie i przyjaciołom.

- Bez przyjaciół, ale i bez rodziny, niczego nie osiągniemy. To dzięki nim można iść do przodu, nie poddawać się, myśleć o przyszłości – mówiła. – Dlatego dziś dziękuje tym wszystkim, którzy są z nami na co dzień i tym przyjaciołom, którzy są z nami dziś, podczas naszego święta, by razem z nami się cieszyć, gotować i śpiewać.