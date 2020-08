Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o rejestracji

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że do końca sierpnia (31.08) upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów opałowych. Aby otrzymać status sprzedawcy lub nabywcy do dnia (31.08) podmioty te są zobowiązane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.