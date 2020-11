Koronawirus. Od soboty (7.11) kolejne obostrzenia

Nowe obostrzenia są efektem wysokiej liczby zakażeń koronawirusem w Polsce, przy malejącej liczbie wolnych miejsc w szpitalach i respiratorów. Mają one powstrzymać rozwój pandemii i zwiększyć wydolność opieki medycznej.

- Pandemia się nasila, więc nasza odpowiedź musi być zdecydowana - mówił premier Morawiecki, powołując się na opinie przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia, że druga fala zakażeń Covid-19 może być groźniejsza i dłuższa.

Premier apeluje: "Pozostańmy w domach"

Stąd decyzje, które będą obowiązywać od najbliższej soboty (7.11) - skierowanie wszystkich klas na naukę zdalną, zamknięcie jednostek instytucji kultury czy ograniczenie działalności galerii handlowych. Ma to zminimalizować kontakty społeczne, bo - jak podkreślił szef Rady Ministrów - do momentu wynalezienia skutecznej szczepionki, najlepszym lekiem na epidemię jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich.



Nauczanie zdalne dla klas 1-3, zamknięcie instytucji kultury, hotele dla podróżujących służbowo



Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych przechodzą na zdalny tryb nauki do końca listopada. Rodzicom przysługiwać będzie zasiłek opiekuńczy, zaś nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci bonu o wartości 500 zł na zakup akcesoriów do pracy on-line. Żłobki i przedszkola pozostaną otwarte przy zachowaniu reżimu sanitarnego.



Obostrzenia dotkną też instytucje kultury i obiekty hotelarskie.



- Teatry, kina, muzea, galerie, wszystkie instytucje, które świadczą usługi kulturalne będą zamknięte - zapowiedział premier. - Zaś obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla gości świadczących podróże służbowe - dodał.

Ograniczenie działalności galerii handlowych



Mateusz Morawiecki zapowiedził też znaczne ograniczenia w działalności galerii handlowych. Otwarte będą jedynie sklepy spożywcze, punkty usługowe, drogerie i apteki.



- W sklepach o powierzchni poniżej 100 mkw będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 mkw, w większych sklepach jak dotychczas - 1 osoba na 15 mkw - mówił premier.



"Trzeba włączyć hamulec bezpieczeństwa"

Premier wyraził nadzieje, że ogłoszone restrykcje szybko przyczynią się do poprawy sytuacji związanej z pandemią. Zapowiedział jednak kolejne działania w przypadku czarnego scenariusza.

- Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców to włączamy ostry hamulec bezpieczeństwa, jeżeli przekroczy 75 przypadków na 100 tys. to będziemy musieli wprowadzić narodową kwarantannę - mówił.

Podczas konferencji Adam Niedzielski, Minister Zdrowia podkreślił, że system opieki zdrowotnej w Polsce jest w tym momencie na granicy wydolności i wprowadzane obostrzenia mają go uchronić przed najgorszym.

- To jest ten czas, kiedy trzeba włączyć hamulec awaryjny i doprowadzić do spadku liczby zachorowań - podkreślał Adam Niedzielski. - Mamy przyrastającą liczbę zgonów. Ten system opieki zdrowotnej przestaje być wydolny. Musimy wszyscy zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej się znajdujemy. To jest czas na ochronę życia - dodał.

Minister zaapelował także do ozdrowieńców o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w celu oddawania osocza.

- Tylko będąc osobno teraz, jest szansa na to, że będziemy razem w przyszłości - podsumował Adam Niedzielski.



Anna Augustynowicz