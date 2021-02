Konwent Marszałków Województw RP rozpoczęty!

Witając gości uczestniczących online w posiedzeniu, marszałek podkreślił, że program spotkania zdominują najważniejsze sprawy zaproponowane przez uczestników Konwentu.

- Pomimo tego, że jest pandemia, chcemy, aby Konwent spotykał się i działał prężnie, bo jesteśmy w bardzo ważnym okresie nowej perspektywy unijnej, nowego programowania naszych ważnych przedsięwzięć – podkreślił marszałek Kosicki, który odczytał także list premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do zgromadzenia marszałków.

Prezes Rady Ministrów zaznaczył w nim rolę Konwentu, który stanowi „ważny głos w dyskursie na temat najważniejszych wyzwań stojących przed Polską”.

- Polska jest jedna i wszyscy chcemy jej służyć. Wszyscy też zmagamy się ze skutkami pandemii, która dotknęła Polaków i polską gospodarkę. Solidarnie chcemy zmierzyć się z tym wyzwaniem i wiem, że dokładają Państwo wszelkich starań, aby zmniejszyć jej dolegliwość i skutki – napisał w liście Mateusz Morawiecki.

Obywatel kontra koncerny technologiczne



Digital Services Act (DSA) to propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej z grudnia 2020 roku. O dokumencie mówił pierwszy prelegent – Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



Przybliżył zakres zagadnień, które ma uregulować unijny dokument. Wskazał na bezpieczeństwo i kwestie właścicielskie danych wytwarzanych w sieci, relacje na linii obywatel i rządy względem właścicieli platform internetowych czy wolność słowa w przestrzeni cyfrowej. Prace nad DSA mają trwać do końca 2021 roku.



Podsumował też najważniejsze działania polskiego rządu w ostatnim roku w zakresie cyfryzacji, wśród których wskazał na m.in. fakt osiągnięcia z końcem lutego 2021 r. prawie 10 mln założonych profili zaufanych czy zakup w czasie pandemii 200 tys. sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci i nauczycieli. Podkreślił również, że rząd wprowadził już ustawę o doręczeniach elektronicznych, która ma przenieść komunikację urząd-obywatel do Internetu.



Na zakończenie tej części obrad marszałek Artur Kosicki przedstawił projekt stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w tej sprawie.





