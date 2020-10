Koncert „Sercem z Białorusią” przed Teatrem Dramatycznym

„Żyvie Biełaruś!” – tym głośnym okrzykiem rozpoczęto koncert, który zorganizowało Białoruskie Zrzeszenie Studentów oraz Fundacja Tutaka. Inicjatywa jest symbolicznym wsparciem narodu białoruskiego w walce o podstawowe prawa człowieka tj. uczciwe wybory, prawo do wyrażania swoich poglądów oraz prawo do zgromadzeń. Białostoczanie przybyli z biało-czerwonymi oraz biało–czerwono-białymi flagami, by oddać hołd społeczeństwu białoruskiemu. Przed sceną uczestnicy rozłożyli 30 metrową flagę niepodległej Białorusi.

Paweł Stankiewicz z Fundacji Tutaka podkreślił, że za naszą wschodnią granicą mają miejsce polityczne represje, o których wiemy ze zdjęć oraz materiałów filmowych. Jak zauważył, pokazują tragiczny obraz życia na Białorusi. Dodał, że pomimo tych okrucieństw naród białoruski budzi się do bycia społeczeństwem obywatelskim, co wzbudza podziw wśród Polaków.

Marszałek Artur Kosicki podziękował organizatorom wydarzenia oraz zebranym za okazany gest solidarności z Białorusinami.

- Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że tutaj jesteście. Dziękuję, że wspieracie naród białoruski w walce o wolność. Województwo Podlaskie jest sercem z Białorusią. – mówił marszałek.

W rozmowie z portalem wrotapodlasia.pl podkreślił, że wsparcie społeczeństwa walczącego o należne prawa obywatelskie jest konieczne, a każdy nawet niewielki gest wzmocni poczucie godności mieszkańców Białorusi.

- Białorusini potrzebują dzisiaj naszego wsparcia. Po 40 latach od pamiętnego sierpnia 1980 roku, kiedy narodziła się „Solidarność”, polski opór wobec ówczesnej opresyjnej władzy komunistycznej jest inspiracją oraz daje nadzieję białoruskiemu społeczeństwu na zmiany. Utwierdza też w przekonaniu, że władza należy do narodu, który ma prawo do godności, szacunku i wolnego wyboru władzy, która go reprezentuje i z jego woli sprawuje mandat. Dziękuję wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem budują społeczeństwo obywatelskie na Białorusi, bez względu na grożące represje w wyniku, których wielu ludzi straciło zdrowie, a nawet życie. Jestem dumny, że mieszkańcy województwa podlaskiego solidaryzują się z sąsiadującym narodem, który walczy pokojowo o wolność – powiedział.

Na scenie zagościli Naviband, Ilo&Friends, Lavon Volski, Organek oraz zespół Dzieciuki, którego udział nie był znany uczestnikom koncertu do momentu rozpoczęcia wydarzenia. Wiązało się to m.in. z obawą przed problemami zespołu związanymi z przekroczeniem granicy polsko–białoruskiej.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego.

tekst: Cezary Rutkowski

fot.: Paulina Dulewicz, Kamil Timoszuk