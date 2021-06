Kolejny odcinek na trasie Stawiski – Kolno oddano do użytku

Na tę inwestycję mieszkańcy Stawisk i Kolna, a także okolicznych miejscowości, czekali od wielu lat. Droga ma bardzo duże znaczenie komunikacyjne dla całego powiatu kolneńskiego. Po gruntownym remoncie skróci się czas podróży pomiędzy Kolnem a Stawiskami, a przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo.

Satysfakcji z otwarcia odcinka nie krył wicemarszałek Marek Olbryś. Jak podkreślał, po remoncie fragment drogi wojewódzkiej 647 zyskał bardzo wysoki standard. W ramach inwestycji m.in. wyremontowano nawierzchnię i zjazdy.

- To droga nieodbiegająca jakością od dróg krajowych – mówił, dodając, że jednym z priorytetów obecnego zarządu jest podniesienie jakości wszystkich dróg wojewódzkich w regionie do takiego standardu. - Chcemy to zrobić w ciągu najbliższych trzech lat – zaznaczył.

Marszałek Olbryś przypomniał też, że władze województwa systematycznie zwiększają fundusze na generalne remonty dróg wojewódzkich.

Na to zwrócił uwagę również Mariusz Nahajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:

- To kolejny rekordowy rok, jeśli chodzi o nakłady na remonty dróg. Myślę, że najbliższe lata będą obfitowały w kolejne remonty dróg.

Poinformował też, że w najbliższych planach jest budowa obwodnicy Kolna.

Oddany w piątek fragment drogi to część blisko 18-kilometrowej trasy pomiędzy Stawiskami a Kolnem. Na remont całego odcinka samorząd województwa przeznaczył do tej pory 12 mln zł.

Uczestniczący w otwarciu drogi poseł Kazimierz Gwiazdowski zauważył, że zrealizowana inwestycja to nie tylko lepsza komunikacja w powiecie, ale też lepszy dojazd do większych szlaków transportowych. A to może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy tej części województwa.

Za inwestycję dziękowali zarządowi województwa również Andrzej Duda – burmistrz Kolna, Józef Wiśniewski – wójt gminy Kolno i Kamil Zajączkowski – przewodniczący Rady Miasta Stawiski.

Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Paulina Dulewicz