Kolejny milion zł na oddział neurologii w Zambrowie

Nowy oddział i poradnia będą gotowe w połowie 2023 r.

Szpital Powiatowy w Zambrowie otrzymał już 8 mln zł z funduszy unijnych na utworzenie i doposażenie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej. W ramach projektu powstanie także poradnia neurologiczna.

Biorący udział w spotkaniu Bogusław Dębski, prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie i przewodniczący sejmiku województwa, podkreślił, że inwestycja ma charakter ponadlokalny.

- Jest to zadanie ponadlokalne, zadanie wojewódzkie, realizujące bardzo ważne potrzeby, które zostały określone w wojewódzkich mapach potrzeb zdrowotnych. Jest to zadanie trudne, ale dzięki współpracy możliwe do wykonania – dodał Bogusław Dębski.