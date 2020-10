Kolejni Terytorialsi złożyli przysięgę

Jak ważny był to moment służby podkreślił dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski.

- Wypowiedzenie słów roty przysięgi wojskowej trwa kilkanaście sekund, ale zobowiązanie które na siebie przyjmujecie będzie trwać całe życie. Dlatego życzę Wam, abyście zawsze byli pomocnym ramieniem i tarczą naszych społeczności.

Nowi żołnierze ukończyli, trwające od 14 października, szkolenie podstawowe. Najmłodszy Terytorials ma 18 lat, a najstarszy zaledwie 41 lat. Aż 30% nowo zaprzysiężonych żołnierzy to kobiety i jest to dwukrotnie większy odsetek w stosunku do poprzedniego naboru.

List do uczestników przysięgi skierował także gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Dziś zobowiązaliście się iść drogą przodków, polskich patriotów, którym zawdzięczamy naszą wolność i narodową tożsamość. Moi wspaniali żołnierze, witam Was w naszej żołnierskiej społeczności. Za Wami szesnaście dni szkolenia, pierwszej prawdziwej próby charakteru. Pamiętajcie, że to początek drogi i w praktyce otwarcie trzyletniego okresu szkolenia.

Zmiana charakteru działań WOT ze szkoleniowych na przeciwkryzysowe tym razem nie wstrzymała naboru do formacji. Wstrzymane zostały szkolenia rotacyjne i poligonowe, ale nadal prowadzone są szkolenia podstawowe oraz wyrównawcze, które są przepustką do WOT.

Ostatnie w tym roku szkolenie ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej odbędzie się w terminie 20 listopada - 5 grudnia (ochotnicy bez złożonej przysięgi wojskowej) oraz 28 listopada - 5 grudnia (żołnierze rezerwy). Kandydaci powinni skontaktować się z Terytorialsami z Mobilnego Zespołu Rekrutacyjnego poprzez stronę internetową (link do strony) lub zgłaszać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży lub Suwałkach.

W 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służbę pełni ponad 2 000 żołnierzy.

oprac.: Kamil Timoszuk

fot. 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej