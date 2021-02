Kolejni podlascy Terytorialsi złożyli przysięgę

Uroczystość odbyła się w klubie 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Słowa roty przysięgi złożyli ochotnicy, którzy zakończyli pierwszy etap szkolenia przez jaki przechodzi każdy z kandydatów na Terytorialsa. Zaprzysiężenie odbyło się w warunkach ograniczeń sanitarnych i ze zmniejszoną liczbą gości.

List gratulacyjny do nowych żołnierzy 1. PBOT skierował Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej. Dziękował w nim za podjęcie decyzji o wstąpieniu w szeregi Wojska Polskiego.

Marszałek Artur Kosicki napisał w liście skierowanym do nowo zaprzysiężonych żołnierzy, że z radością i satysfakcją przyjmuje systematyczny rozwój 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wyraża również radość, że w jej szeregi wstępują nowi, liczni ochotnicy. Dodaje, że żołnierze tej formacji wojskowej sprostali wyzwaniom trudnej codzienności spowodowanej sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1. PBOT podkreślił, że służba wojskowa jest drogą zaszczytną i jednocześnie wymagającą. Zaznaczył, że ochotnicy już na samym jej początku wykazali się determinacją oraz wytrwałością.

- Zdecydowaliście się zostać żołnierzami Wojska Polskiego w czasie walki z niewidzialnym wrogiem. Jednocześnie przyszło Wam się szkolić w niesprzyjających warunkach pogodowych. Zapewniam Was, że dalej również nie będzie łatwo, ale naprawdę warto. Jestem przekonany, że wszystkie te okoliczności zahartują Was do niesienia pomocy zawsze i wszędzie bez względu na przeciwności losu. Życzę Wam niesłabnącej siły oraz nieustającej wytrwałości - zwrócił się do Terytorialsów dowódca.