Kolejne gminy odebrały czeki na dofinansowanie jednostek OSP

Stanisław Derehajło podkreślał, że tegoroczne dofinansowanie z budżetu województwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych jest rekordowe.

- To ponad 3 mln zł, z czego blisko 600 tys. trafi do powiatów południowych naszego regionu – mówił wicemarszałek – To wsparcie jest dowodem na to, że zarząd województwa funkcjonowanie jednostek OSP traktuje priorytetowo. Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywają w zapewnieniu bezpieczeństwa i niesieniu pomocy lokalnym społecznościom – dodał.