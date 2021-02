Kandydaci do służby w Straży Granicznej odbyli drugi etap rekrutacji

Do drugiego etapu przystąpiło 59 osób. Kandydaci do służby musieli zmierzyć się z testem z wiedzy ogólnej, z języka obcego oraz sprawności fizycznej. Na zakończenie odbyła się rozmowa kwalifikacyjna. W sumie wynik pozytywny z drugiego etapu otrzymało 50 kandydatów, przed którymi jeszcze tylko badanie poligraficzne i komisja lekarska.

Nad przebiegiem drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego czuwała specjalnie w tym celu powołana komisja egzaminacyjna, a w jej składzie poza funkcjonariuszami z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (POSG) znaleźli się również przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Możliwość organizowania w siedzibie oddziału drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego wprowadziło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które weszło w życie 23 lipca 2020 roku. Dzięki nowym regulacjom prawnym kandydaci do służby w Straży Granicznej mogą zdawać egzaminy w oddziale, w którym chcą pełnić służbę i nie muszą tak jak to było wcześniej jechać do jednego z ośrodków szkoleń Straży Granicznej w Kętrzynie, Koszalinie czy w Lubaniu.

Przypominamy, że Komendant POSG prowadzi w sposób ciągły nabór do służby. W tym roku planowanych jest do przyjęcia do służby 70 osób.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

oprac.: Cezary Rutkowski

źrodło/fot.: Podlaski Oddział Straży Granicznej