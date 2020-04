Jan Paweł II w Podlaskiem

Podczas swojej czwartej pielgrzymki do Polski w 1991 roku, zatytułowanej "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście", Jan Paweł II gościł w Białymstoku. Do spotkania z mieszkańcami doszło 5 czerwca na Krywlanach. Na pamiątkę tego wydarzenia w miejscu celebracji mszy św. usypano i zagospodarowano okazały kopiec, nazywany Kopcem Papieskim. Teraz, otoczony połączonymi łańcuchem kamieniami na kształt różańca, funkcjonuje jako miejsce spotkań i celebracji pamięci o Karolu Wojtyle.

Suwalszczyzna idealna, by odpocząć

W 1999 r. Jan Paweł II odbył najdłuższą, bo trwającą niemal 2 tygodnie, pielgrzymkę do Ojczyzny. Na jej trasie odpoczywał na Suwalszczyźnie. W Klasztorze Pokamedulskim w Wigrach i okolicy przebywał aż 3 dni. Ciekawostką jest, że w trakcie swojego pobytu Jan Paweł II wybrał się do Leszczewa i niespodziewanie odwiedził rodzinę państwa Milewskich. Trasa ta funkcjonuje dziś jako szlak papieski. Następnego dnia dotarł do Augustowa skąd popłynął statkiem do Studzienicznej. Po jego wizycie na półwyspie obok Sankturaium Maryjnego stanął pomnik.

10 czerwca papież przybył do Drohiczyna. Zostało tu odprawione nabożeństwo ekumeniczne z jego homilią. Jan Paweł II spędził w mieście nad Bugiem ok. 2 godziny. Pamiątką po tym spotkaniu z wiernymi jest kopiec usypany w miejscu historycznej wizyty.

Potrzeba pamiętania

W całym regionie jest mnóstwo miejsc poświęconych wielkiemu Polakowi. W stolicy województwa to m.in. ołtarz papieski z Krywlan w kościele Miłosierdzia Bożego, czy fotel i klęcznik w kaplicy obok Auli Wielkiej Pałacu Branickich. Jego imieniem nazywane są parki, skwery czy ulice - chociażby główna białostocka aleja wylotowa w kierunku Warszawy, plac w centrum Łomży oraz błonie przy Górze Krzyży w Wasilkowie.

Jest też kilkanaście pomników Jana Pawła II - najpopularniejszy stoi przed białostocka katedrą, inne m.in. w niszy kościoła św. Kazimierza przy ul. Berlinga, przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Traugutta w Białymstoku czy obok konkatedry św. Aleksandra w Suwałkach.

W podsuwalskich Wigrach miejsce, które zamieszkiwał papież, przerobiono na muzeum. Składa się ono z Kaplicy Papieskiej, Apartamentów Papieskich i Biblioteki. Wygląd pomieszczeń, w których odpoczywał i modlił się Jan Paweł II, pozostał od tego czasu niezmieniony. W prywatnej kaplicy, oprócz papieskiego fotela, klęcznika i małego ołtarzyka, znajdują się również relikwie świętego.

Fotografia dzięki uprzejmości Żeglugi Augustowskiej.

Anna Augustynowicz