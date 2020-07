Jak egzamin na prawko, to tylko w Białymstoku!

W przystępny sposób omówiono zasady wykonywania poszczególnych zadań egzaminacyjnych – na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym – i ich oceniania. Filmy można obejrzeć na oficjalnym kanale WORD Białystok na platformie YouTube.

To kolejne materiały z cyklu „Idealny egzamin” nakręcone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku przy wsparciu marszałka Artura Kosickiego i Zarządu Województwa Podlaskiego. Wcześniej opublikowany film dotyczył egzaminów na kategorię B – można go znaleźć na platformie YouTube. Wśród materiałów na kanale WORD Białystok są też symulacje egzaminów wszystkich kategorii na rzeczywistych trasach w Bielsku Podlaskim i w Białymstoku, na których sprawdzane są umiejętności kandydatów na kierowców.

Oferta WORD Białystok jest unikatowa w skali całej Polski nie tylko pod względem produkcji materiałów szkoleniowych. Czas oczekiwania na egzamin kategorii A, B, B+E, C czy C+E to w białostockim ośrodku maksymalnie 1-3 dni, a w razie niepowodzenia często możliwe jest kolejne podejście do egzaminu tego samego dnia. Przypomnijmy też, że według danych ogólnopolskich z 2019 roku to województwo podlaskie miało najwyższą zdawalność w Polsce.

WORD Białystok w sierpniu zapowiada uruchomienie dodatkowych egzaminów w soboty - dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C i C+E. Egzaminy można zdawać na pojazdach szkół nauki jazdy lub ciężarówkach egzaminacyjnych należących do ośrodka.

„Idealny egzamin” kat. C





„Idealny egzamin” kat. C+E

