"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej... - ślubuję...”

Pięć funkcjonariuszek i ośmiu funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego złożyło ślubowanie przed Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorzem Biziukiem. Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej. Błogosławieństwa udzielił im kapelan prawosławny Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ks. por. SG Piotr Nestoruk oraz proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej pw. Św. Jerzego w Białymstoku ks. kmdr ppor. Bolesław Stanisław Leszczyński.

Cała grupa już jutro rozpocznie kilkumiesięczne szkolenie w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Lubaniu. Po pomyślnie zdanych egzaminach młodzi funkcjonariusze wrócą na Podlasie i będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek na granicy polsko-białoruskiej.

To nie ostatnie ślubowanie w tym roku. Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje w grudniu przyjąć do służby jeszcze piętnastu funkcjonariuszy.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się tutaj.

źródło/fot.: Podlaski Oddział Straży Granicznej

oprac. Władysław Tokarski