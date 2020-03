IV Ogólnopolskie Forum Samorządów w Jasionce

- Forum Samorządów to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy, szczególnie jeśli chodzi o nową prespektywę finansową, aby inwestycje jak najlepiej służyły lokalnej społeczności. Jest to niezwykle cenna płaszczyzna wymiany informacji i doświadczeń - mówił w rozmowie Wrotami Podlasia Marek Malinowski.

Wyzwania i zadania, z którymi mierzą się samorządowcy to obszary, które są poruszane podczas Forum. To świetna okazja do rozmów odnoszących się do zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce.

Spotkanie zorganizowane przez marszałka województwa podkarpackiego i wojewodę podkarpackiego objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Biorą w nim udział samorządowcy wszystkich szczebli.



Forum potrwa do soboty (15.02), która będzie dniem warsztatowym.



oprac. Anna Augustynowicz