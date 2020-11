Historyczny mural w Bielsku Podlaskim

Historyczny mural znajduje się na ścianie bloku przy ul. Mickiewicza 35 w bezpośrednim sąsiedztwie skweru im. Izabeli Branickiej. Z inicjatywą jego powstania wystąpiła Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej.

- Ponad dwa lata temu opracowaliśmy projekt pt. Niepodległa. W ramach ogólnopolskiego projektu, którego celem było upamiętnienie 100 lecia Niepodległości, zaplanowaliśmy m. in. stworzenie patriotycznego muralu. Zaproponowane przez nas działania nie uzyskały akceptacji, co było jednoznaczne z brakiem środków finansowych na ich realizację. Tematyką muralu żywotnie zainteresował się pan Artur Kosicki, marszałek województwa i to dzięki jego pomocy, w tym roku udało się zrealizować ten projekt - powiedziała Wrotom Podlasia Barbara Babulewicz, Prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej. - Tym muralem chcemy uczcić 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 101. rocznicę niepodległości Bielska -dodała.

Mural upamiętnia wejście do Bielska wojska polskiego, trzy miesiące po odzyskaniu Niepodległości. Szwadron rotmistrza Ludwika Wielowiejskiego z 10 Pułku Ułanów Dywizji Litewsko-Białoruskiej wkroczył do miasta w niedzielę, 16 lutego 1919 r., o godz. 8.00 rano.

- Niepodległość dotarła do Bielska z opóźnieniem, gdyż kilkusettysięczne niemieckie wojska okupacyjne wycofywały się z Ukrainy koleją przez Bielsk do Prus Wschodnich, zgodnie z umową zawartą między nowopowstałym Państwem Polskim, a Niemcami, umożliwiającą pokojowe ich odejście, zamiast grożącego zbrojnego marszu na Warszawę. Ostatni żołnierze niemieccy opuścili Bielsk rano, 16 lutego 1919 r. i zaraz potem doszło do przemarszu pododdziału wojsk polskich ulicami miasta. Był to symboliczny znak ponownego połączenia tych ziem z macierzą. Podczas badań historycznych okazało się, że było to właśnie 16, a nie jak dotąd powszechnie przypuszczano, 19 lutego. Właściwa data stanowi element muralu, aby utrwalić ją w świadomości społecznej – wyjaśnia Zbigniew Romaniuk, historyk, autor książki „Ku Niepodległej. Powiat bielski w latach 1914-1919”.